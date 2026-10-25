مدیر جهاد کشاورزی نکا از قلع و قمع ۱۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - ابوالقاسم پناهی مدیر جهاد کشاورزی نکا گفت: در راستای صیانت از منابع تولید و اجرای قوانین، از ابتدای امسال تاکنون ۱۸ مورد از تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی در شهرستان نکا قلع و قمع شده است.

او با اشاره به آمار این حوزه، افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۹۳ مورد شناسایی، ۶۰ فقره پیگیری قضایی، ۲۲ فقره ماده ۳ و ۳۸ فقره تبصره ۲ ماده ۱۰ انجام شده و در نهایت ۱۸ مورد قلع و قمع صورت گرفته است.

پناهی با اشاره به جزئیات این عملیات، گفت: شناسایی متخلفان، ارسال اخطار‌های قانونی و اخذ دستورات لازم، بخشی از روند مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز به‌ویژه در مناطق بالادستی و حاشیه منابع ملی است که با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی نکا افزود: هرگونه تخلف در این عرصه، تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است و با تمامی تغییر کاربری‌های غیرقانونی، برخورد جدی و بدون اغماض صورت می‌گیرد.

او در پایان گفت: زمین‌های کشاورزی زیرساخت اصلی بقای ملت هستند و بازگرداندن آنها به چرخه تولید و جلوگیری از تبدیل زمین‌های زراعی به ویلا، اولویت مطلق ما برای تضمین آینده کشاورزی منطقه است.