باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان که از دولت مستعفی در یمن پشتیبانی می‌کند، روز یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از شلیک این موشک‌ها به سمت جنوب عربستان خبر داد و مدعی رهگیری ۱۱ موشک شد.

المالکی ادعا کرد پدافند هوایی عربستان طی کمتر از ۱۲ ساعت، ۱۱ موشک بالستیک و کروز و دو پهپاد را رهگیری کرد.

این ادعا در حالی مطرح شده است که پیش‌تر هشدار‌های اضطراری در شهر‌های خمیس مشیط و اب‌ها در عربستان سعودی صادر شده بود. در این هشدار‌ها از ساکنان خواسته شده بود ضمن حفظ آرامش، در خانه یا مکانی امن و دور از پنجره‌ها و در‌ها پناه بگیرند.

جزئیات بیشتری درباره محل اصابت احتمالی موشک‌ها یا خسارات ناشی از این حادثه منتشر نشده است.

منبع: الحدث