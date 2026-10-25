مدیرکل آموزش‌وپرورش با اشاره به پیگیری‌های مستمر وضعیت درمانی رایان نیک‌نژاد، از پایداری وضعیت سلامتی این دانش‌آموز که تحت جراحی مغز قرار گرفته بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریدون کلبادی نژاد، پیرامون آخرین وضعیت درمانی دانش‌آموز رایان نیک‌نژاد و پیگیری‌های انجام‌شده درباره این حادثه گفت: در حال حاضر منتظر اعلام نتایج بررسی‌های پزشکی و پاتولوژی هستیم تا مشخص شود آیا خون‌ریزی مغزی دانش‌آموز ناشی از ضربه بوده است یا خیر.

وی با تأکید بر اینکه معلم موردنظر در حال حاضر در وضعیت تعلیق قرار ندارد، اظهار کرد: معلم بازنشسته است که در مدرسه غیرانتفاعی مشغول تدریس بود؛ برای تصمیم‌گیری پیرامون این موضوع باید منتظر نتایج بررسی‌های کارشناسی و اعلام نظر مراجع مربوط باشیم. پس از مشخص شدن نتیجه بررسی‌ها و احراز تخلف احتمالی، مطابق ضوابط و مقررات اقدام خواهیم کرد.

کلبادی‌نژاد با تأکید بر حمایت از حقوق دانش‌آموزان افزود: موضع ما در این پرونده روشن است؛ اولویت آموزش‌وپرورش، سلامت و حقوق دانش‌آموز است و به‌هیچ‌وجه قصد لاپوشانی یا حمایت از فرد خاصی را نداریم. چنانچه تنبیه بدنی و تخلف معلم در این حادثه تأیید شود، اقدامات لازم برای قطع همکاری با وی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته درباره وضعیت درمانی رایان نیک‌نژاد گفت: از زمان وقوع حادثه، ارتباط مستمری با خانواده این دانش‌آموز داشته‌ایم و وضعیت درمانی او را با جدیت دنبال کرده‌ایم. پیش از انجام جراحی نیز با پدر، مادر و پدربزرگ دانش‌آموز گفت‌وگو کردم و به همراه مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان و تیم همراه، پیگیر وضعیت او بودیم.

وی ادامه داد: وقوع این حادثه موجب نگرانی جدی ما شد و در تمام این مدت تلاش کردیم پیگیری‌های لازم را انجام دهیم. استاندار نیز پیش از جراحی، از طریق دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجموعه وزارتخانه، وضعیت این دانش‌آموز را دنبال می‌کردند.

اکنون باید منتظر تکمیل بررسی‌های پزشکی و اعلام نتایج کارشناسی باشیم تا علت خون‌ریزی مغزی و ارتباط احتمالی آن با ضربه مشخص شود. پس از روشن شدن ابعاد موضوع، تصمیم‌گیری درباره مسئولیت افراد بر اساس مستندات و نظر مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد.

سامانه فواد درگاه امن و محرمانه برای شکایت اولیای دانش‌آموزان

مدیرکل آموزش‌وپرورش در پاسخ به اینکه برخی والدین معتقد بودند رفتارهایی مانند پس‌گردنی زدن به دانش‌آموزان، به‌ویژه در مدارس پسرانه، در مواردی به‌عنوان شیوه‌ای برای تربیتی تلقی می‌شود؛ گفت: پیش از این حادثه نیز از طریق اداره ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات، موضوع رعایت حقوق دانش‌آموزان و ممنوعیت تنبیه بدنی به مدارس اطلاع‌رسانی شده بود. پس از وقوع این حادثه نیز جلسه‌ای اضطراری با حضور رؤسای آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها برگزار شد و بر ضرورت ابلاغ مجدد دستورالعمل‌ها و جلوگیری از تکرار چنین مواردی تأکید کردیم.

کلبادی‌نژاد خاطرنشان کرد: خانواده‌ها نباید به دلیل نگرانی از برخورد احتمالی با فرزندشان در مدرسه، از پیگیری حقوق قانونی خود صرف‌نظر کنند. آنان می‌توانند شکایت‌های خود را از طریق واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات در ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و اداره کل مطرح کنند.

او ادامه داد: سامانه فواد ۱۲۸ نیز از مسیرهای اعلام و پیگیری تخلفات است. خانواده‌ها می‌توانند شکایت‌های خود را از مسیرهای پیش‌بینی‌شده ثبت کنند تا موضوع بررسی شود و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم صورت گیرد. این سامانه ملی و کاملا محرمانه است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران تأکید کرد: حفظ سلامت، امنیت و کرامت دانش‌آموزان از اولویت‌های اصلی آموزش‌وپرورش است و در صورت احراز هرگونه تخلف، موضوع بدون اغماض و در چارچوب مقررات پیگیری خواهد شد.

پدر رایان نیک‌نژاد: وضعیت فرزندم پایدار است؛ پیگیری حقوقی پرونده را ادامه می‌دهم

پدر رایان نیک‌نژاد از پایداری وضعیت عمومی این دانش‌آموز خبر داد و گفت: در صورت تداوم شرایط فعلی، احتمال دارد رایان فردا از بخش مراقبت‌های ویژه به بخش منتقل شود.

سامان نیک‌نژاد نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره وضعیت درمانی و حقوقی فرزندش اظهار کرد: در این مدت، دادستان، فرماندار و رئیس آموزش‌وپرورش تنکابن پیگیر وضعیت پزشکی و حقوقی رایان بوده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر، وضعیت درمانی رایان تا حد مطلوبی پایدار شده و به گفته پزشکان، شرایط عمومی او رضایت‌بخش است.

پدر این دانش‌آموز با بیان اینکه روند درمان پس از عمل جراحی همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: قرار است امروز بار دیگر از مغز رایان سی‌تی‌اسکن انجام شود و بر اساس نتایج بررسی‌ها و نظر پزشکان، روند درمان ادامه پیدا کند.

نیک‌نژاد با اشاره به نامشخص بودن زمان ترخیص فرزندش خاطرنشان کرد: هنوز زمان دقیقی برای مرخص شدن رایان اعلام نشده است و باید منتظر تکمیل مراحل درمان و نظر تیم پزشکی باشیم.

وی تأکید کرد: پیگیری حقوقی این پرونده را نیز ادامه خواهم داد تا موضوع از مسیر قانونی بررسی شود.

برچسب ها: آموزش و پرورش ، تنبیه بدنی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
هر سال تعدادی انگشت شمار زحمات بی دریغ بیش از یک میلیون معلم را زیر سوال میبرند.
۷
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
مدارس فقط بلدن جلسه تشکیل بدن و به بهانه های مختلف از خانواده ها پول بگیرند ، مدارس بیشتر شبیه بنگاه شده تا محل تعلیم و تربیت
۴
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
متاسفانه برخی از معلم ها واقعا رفتار بدی دارن .بعضی از بچه ها هم واقعا خیلی خیلی شیطون هستن ولی هر چقدر هم که بچه شیطون باشه معلم نباید تنبیه بدنی کنه میتونه اون بچه رو یک هفته مدرسه اخراج موقت کنه که شاید متوجه اشتباهش بشه ..خدا این دانش آموز رو هم انشاءالله شفا بده بحق امام رضا
۴
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۴:۵۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
ما در شهرستان پردیس که اطراف تهران هست زندگی می‌کنیم و با پول خودمون برای مدرسه دوربین تهیه کردیم. چطور یه مدرسه پسرانه نباید دوربین مدار بسته داشته باشه؟
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
چرامدارس دوربین مداربسته نداره؟
۱
۲۴
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