باشگاه خبرنگاران جوان -محسن قهرمان‌نژاد با اشاره به موفقیت برنامه‌های اجرایی مدیریت حفظ نباتات در کنترل آفت سن گندم از کاهش چشمگیر سن‌زدگی گندم تولیدی آذربایجان شرقی خبر داد و گفت:میانگین سن‌زدگی گندم خریداری شده در مراکز خرید تضمینی استان طی امسال به ۰.۰۷ درصد رسیده که در مقایسه با ۰.۱۶ درصد در سال گذشته ۵۶ درصد و نسبت به ۰.۳۴ درصد در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

قهرمان‌نژاد اظهار کرد: این دستاورد حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، تقویت شبکه‌های مراقبت و پیش‌آگاهی، پایش مستمر مزارع گندم و جو و اطلاع‌رسانی به موقع به بهره‌برداران در سراسر استان است.

وی افزود: بر اساس آمار اعلامی شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی استان، میانگین سن‌زدگی گندم خریداری شده از کشاورزان در سال ۱۴۰۵ به ۰.۰۷ درصد رسیده است در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته ۰.۱۶ درصد و در سال ۱۴۰۳ معادل ۰.۳۴ درصد بود. این روند کاهشی بیانگر اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و اجرای به موقع برنامه‌های مبارزه با این آفت مهم در مزارع استان است.

قهرمان‌نژاد با تشریح اقدامات انجام شده برای کنترل آفت سن گندم گفت: تشکیل ستاد سن گندم در سطح استان و شهرستان‌های تابعه، برگزاری منظم جلسات تخصصی، سازمان‌دهی و اکیپ‌بندی شبکه‌های مراقبت در مدیریت‌ها و مراکز جهاد کشاورزی و پایش مستمر ریزش سن مادر از اماکن زمستان‌گذرانی به مزارع گندم و جو از جمله اقدامات موثر در این زمینه بوده است.

وی ادامه داد: بررسی‌های میدانی، نمونه‌برداری و نرم‌گیری، تعیین دقیق زمان مناسب مبارزه با سن مادر و پوره و صدور اطلاعیه‌های فنی با تاکید بر ضرورت مبارزه به موقع با سن مادر نقش مهمی در کنترل جمعیت آفت و جلوگیری از خسارت کمی و کیفی به محصول داشته است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین از برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی، افزایش آگاهی کشاورزان و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های مجازی برای اطلاع‌رسانی سریع و موثر خبر داد و تاکید کرد: هماهنگی میان کارشناسان، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، مراکز جهاد کشاورزی و سایر مجموعه‌های مرتبط زمینه اجرای موثر برنامه‌های مراقبتی و کنترلی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اهمیت کنترل سن گندم در ارتقای کیفیت محصول تولیدی خاطرنشان کرد: آفت سن گندم در صورت کنترل‌نشدن به‌موقع، علاوه بر واردکردن خسارت کمی به محصول، با آسیب به کیفیت دانه و کاهش ویژگی‌های کیفی مرتبط با گلوتن می‌تواند خاصیت نانوایی گندم را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، مبارزه اصولی و به موقع با این آفت نقش مهمی در حفظ کیفیت گندم تولیدی و تامین محصول مناسب برای مصارف نانوایی دارد.

قهرمان‌نژاد اضافه کرد: خوشبختانه طی دو سال اخیر، با اجرای اقدامات به موقع و همکاری مجموعه‌های اجرایی و کارشناسی در سطح شهرستان‌ها، آفت سن گندم به نحو مطلوبی کنترل شده و بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، خسارت قابل‌توجهی از این ناحیه به محصول وارد نشده است. همچنین گندم تحویلی به مراکز خرید تضمینی از وضعیت مطلوبی از نظر میزان سن‌زدگی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به نتایج حاصل از کنترل این آفت در فصل خرید تضمینی سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در بخش عمده‌ای از محموله‌های تحویلی به مراکز خرید تضمینی، میزان سن‌زدگی بسیار ناچیز و در حد صفر بوده و در برخی شهرستان‌های عمدتاً دیم‌خیز استان نیز میزان سن‌زدگی در مجموع گندم خریداری‌شده صفر ثبت شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی کاهش مصرف سموم کشاورزی را از دیگر دستاورد‌های کنترل به‌موقع آفت سن گندم برشمرد و گفت: شناسایی دقیق زمان مناسب مبارزه و جلوگیری از سمپاشی‌های غیرضروری، ضمن کاهش هزینه‌های تولید و کمک به افزایش درآمد کشاورزان، در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقای سلامت محصول نیز موثر بوده است.

وی گفت: تداوم پایش مزارع، تقویت شبکه‌های مراقبت و پیش‌آگاهی، رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان و مشارکت فعال کشاورزان از الزامات حفظ دستاورد‌های به‌دست‌آمده و استمرار تولید گندم باکیفیت در استان است.

منبع:جهادکشاورزی آذربایجان شرقی