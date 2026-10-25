سکان مدیریت استقلال به مصطفی متدین سپرده شد

با تصویب هیات‌مدیره باشگاه استقلال،مصطفی متدین با تکیه بر تجارب مدیریتی در سطوح کلان اقتصادی و صنعتی و برخورداری از دانش تخصصی در حوزه مدیریت کسب‌وکار، به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال منصوب شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -  مصطفی متدین با حکم رسمی و پس از تصمیم و تصویب اعضای هیات‌مدیره، مسئولیت مدیرعاملی استقلال را بر عهده گرفت تا در مقطعی مهم از مسیر توسعه و گسترش فعالیت‌های این باشگاه، هدایت امور اجرایی و مدیریتی این مجموعه را عهده‌دار شود.

مدیرعامل جدید استقلال از مدیران باسابقه حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و پتروشیمی به شمار می‌رود. دکتر متدین که دارای مدرک دکترای کسب‌وکار با گرایش نفت و گاز است، از سال ۱۴۰۲ مدیریت شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی را بر عهده داشته و تجربیات مدیریتی و اجرایی خود را در یکی از حوزه‌های راهبردی صنعت کشور به دست آورده است.

در حکم صادرشده برای مدیرعامل جدید استقلال، بر ضرورت اداره حرفه‌ای و مسئولانه باشگاه، حرکت در مسیر تحقق اهداف تعیین‌شده، رعایت اصول حاکمیت شرکتی، ارتقای شفافیت و پاسخگویی، صیانت از دارایی‌ها و حقوق ذی‌نفعان و توجه به جایگاه اجتماعی و سرمایه ارزشمند هواداری استقلال تأکید شده است؛ رویکردی که می‌تواند در مسیر تقویت ساختار مدیریتی، توسعه اقتصادی و تحقق اهداف بلندمدت باشگاه نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

باشگاه استقلال ضمن تبریک صمیمانه این انتصاب به دکتر مصطفی متدین، برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت، سربلندی و توفیق روزافزون دارد و امیدوار است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی، هم‌افزایی ارکان باشگاه و همراهی هواداران پرشور استقلال، فصل تازه‌ای از ثبات، پیشرفت، توسعه و افتخارآفرینی در تاریخ پرافتخار این مجموعه رقم بخورد.

همچنین باشگاه استقلال از تلاش‌ها و زحمات دکتر علی تاجرنیا در دوران تصدی مسئولیت سرپرستی مدیرعاملی باشگاه قدردانی می‌کند و برای ایشان در ادامه مسیر آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

برچسب ها: باشگاه استقلال ، لیگ برتر فوتبال
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