سکان مدیریت استقلال به مصطفی متدین سپرده شد

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی متدین با حکم رسمی و پس از تصمیم و تصویب اعضای هیات‌مدیره، مسئولیت مدیرعاملی استقلال را بر عهده گرفت تا در مقطعی مهم از مسیر توسعه و گسترش فعالیت‌های این باشگاه، هدایت امور اجرایی و مدیریتی این مجموعه را عهده‌دار شود.

مدیرعامل جدید استقلال از مدیران باسابقه حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و پتروشیمی به شمار می‌رود. دکتر متدین که دارای مدرک دکترای کسب‌وکار با گرایش نفت و گاز است، از سال ۱۴۰۲ مدیریت شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی را بر عهده داشته و تجربیات مدیریتی و اجرایی خود را در یکی از حوزه‌های راهبردی صنعت کشور به دست آورده است.

در حکم صادرشده برای مدیرعامل جدید استقلال، بر ضرورت اداره حرفه‌ای و مسئولانه باشگاه، حرکت در مسیر تحقق اهداف تعیین‌شده، رعایت اصول حاکمیت شرکتی، ارتقای شفافیت و پاسخگویی، صیانت از دارایی‌ها و حقوق ذی‌نفعان و توجه به جایگاه اجتماعی و سرمایه ارزشمند هواداری استقلال تأکید شده است؛ رویکردی که می‌تواند در مسیر تقویت ساختار مدیریتی، توسعه اقتصادی و تحقق اهداف بلندمدت باشگاه نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

باشگاه استقلال ضمن تبریک صمیمانه این انتصاب به دکتر مصطفی متدین، برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت، سربلندی و توفیق روزافزون دارد و امیدوار است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی، هم‌افزایی ارکان باشگاه و همراهی هواداران پرشور استقلال، فصل تازه‌ای از ثبات، پیشرفت، توسعه و افتخارآفرینی در تاریخ پرافتخار این مجموعه رقم بخورد.

همچنین باشگاه استقلال از تلاش‌ها و زحمات دکتر علی تاجرنیا در دوران تصدی مسئولیت سرپرستی مدیرعاملی باشگاه قدردانی می‌کند و برای ایشان در ادامه مسیر آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.