باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد پهپادهای این کشور در جریان حمله شبانه، یک کشتی باری را که عازم بندر چورنومورسک در دریای سیاه بود، هدف قرار دادند.
به گفته این وزارتخانه، از این کشتی برای تأمین نیازهای ارتش اوکراین استفاده میشد.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد نیروهای این کشور یک مرکز لجستیکی، یک مرکز توزیع و یک پایانه لجستیکی را در شهر خارکیف اوکراین هدف قرار دادند.
بر اساس این بیانیه، از این تأسیسات برای ذخیرهسازی و توزیع محمولههای دارای کاربرد دوگانه برای ارتش اوکراین استفاده میشد.
منبع: رویترز