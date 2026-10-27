دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ گفت: از ابتدای صدور مجوز صادرات تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ تن مرغ صادر شده که این میزان در مقایسه با تولید روزانه ۸ هزار تن، بسیار ناچیز بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا مبصری دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ از زیان‌دهی تولیدکنندگان طی ماه های اخیر در پی عدم توازن میان عرضه و تقاضا خبر داد و گفت:دستیابی به ثبات در بازار تنها از طریق ایجاد تعادل میان تولید و مصرف میسر خواهد بود.

به گفته وی، از ابتدای صدور مجوز صادرات، تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ تن مرغ صادر شده است که این میزان در مقایسه با تولید روزانه ۸ هزار تن، بسیار ناچیز بوده و تنها معادل یک‌چهارم تولید یک روز است.

مبصری به افزایش چشمگیر هزینه‌های نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش ۳۵ درصدی قیمت ذرت و حدود ۳۶ درصدی قیمت کنجاله سویا در ۶۰ روز گذشته، قیمت تمام‌شده هر کیلو مرغ زنده بدون احتساب سود به ۲۷۵ هزار تومان رسیده است.