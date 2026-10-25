باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از فیلم مستند «روی خوش آقای رحمتی» به کارگردانی ابوالفضل توکلی و مراسم پاسداشت پیشکسوت هنرمند بازیگری استاد اکبر رحمتی روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد.

توکلی با اشاره به اتمام تولید فیلم مستند «روی خوش آقای رحمتی» گفت: تولید این فیلم ۵۲ دقیقه‌ای در سال ۱۴۰۴ کلید خورد. صحبت‌های ابتدایی من با استاد رحمتی برای ساخت مستند پرتره از ایشان به دیدار با او در حاشیه مراسم رونمایی از فیلم مستند «نقش‌های آقای راد» درباره آقای ایرج راد برمی‌گردد، اما به دلیل وقوع جنگ وقفه‌ای در تولید این مستند رخ داد و فیلمبرداری را پس از پایان جنگ انجام دادیم.

وی ادامه داد: در این فیلم مستند سعی شد تا مروری بر آثار نمایشی، تلویزیونی و تئاتر‌های آقای رحمتی شود. این اثر در لوکیشن‌های مختلف تصویربرداری شد تا تداعی خاطرات برای مخاطبان صورت بگیرد. برهمین اساس به محله قدیمی صابون‌پزخانه در مولوی رفته و در خانه‌ای که ایشان متولد شده بودند فیلمبرداری انجام شد. همچنین به محله جمهوری و یکی از سالن‌های قدیمی تئاتر آنجا، مروری بر خاطرات ایشان در حوزه تئاتر صورت گرفت.

توکلی با تاکید بر آثار هنرمندانه اکبر رحمتی در تاریخ سینمای ایران گفت: استاد رحمتی نگاه بسیار خوبی به فضای هنری دارند و همین نگاه در فعالیت‌های هنری و بازیگری ایشان نمود داشته است. معتقدم به دلیل شناخت بسیار خوبی که نسبت به جامعه دارند، موفق شده‌اند آثار ماندگاری را خلق کنند. معتقدم بازیگری ایشان در آثاری مثل «محله بهداست»، «مش خیرالله»، «صندوقچه اسرار»، «آیینه»، «زیر بازارچه»، «کلاه پهلوی» و چندین اثر فاخر و ماندگار دیگر به چشم آمده است.

این فیلمساز مستند با اشاره به رونمایی از فیلم و مراسم پاسداشت استاد رحمتی گفت: فردا دوشنبه ۴ آبان ماه طی مراسمی از فیلم مستند «روش خوش آقای رحمتی» رونمایی خواهد شد و از استاد رحمتی تقدیر خواهد شد. در این مراسم هنرمندانی مثل داریوش مودبیان، اسماعیل خلج، ناصر ممدوح و جمعی از اساتید هنر، همکاران و دوستان ایشان حضور خواهند داشت.

منبع: شبکه مستند