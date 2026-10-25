ورزشی عکس باشگاه خبرنگاران جوان

اردوی تیم ملی شنا توان‌یابان ذهنی برای حضور در مسابقات آسیا و اقیانوسیه ویرتوس

اردوی تیم ملی شنا توان‌یابان ذهنی برای حضور در مسابقات آسیا و اقیانوسیه ویرتوس
عکاس کیوان یوسف پوری
تاریخ انتشار ۰۳ آبان ۱۴۰۵ ۱۳:۵۱
کد خبر
۹۱۴۲۱۴۴
نظر دادن
دانلود
اردوی تمرینی تیم ملی شنا توان‌یابان ذهنی در راستای حضور در مسابقات آسیا و اقیانوسیه ویرتوس در استان مازندران در حال برگزاری است

اردوی تیم ملی شنا توان‌یابان ذهنی برای حضور در مسابقات آسیا و اقیانوسیه ویرتوس

اردوی تمرینی تیم ملی شنا توان‌یابان ذهنی در راستای حضور در مسابقات آسیا و اقیانوسیه ویرتوس در استان مازندران در حال برگزاری است
۰۳ / ۰۸ / ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۱
/
برچسب ها: توان یابان جسمی و حرکتی ، تیم ملی شنا
مطالب مرتبط
اردوی تیم ملی شنا توان‌یابان ذهنی برای حضور در مسابقات آسیا و اقیانوسیه ویرتوس
young journalists club

مسابقات لیگ ملی بسکتبال با ویلچر جانبازان و توان یابان در یزد

اردوی تیم ملی شنا توان‌یابان ذهنی برای حضور در مسابقات آسیا و اقیانوسیه ویرتوس
young journalists club

مسابقات فوتبال هفت نفره جانبازان و توان‌یابان قهرمانی کشور

اردوی تیم ملی شنا توان‌یابان ذهنی برای حضور در مسابقات آسیا و اقیانوسیه ویرتوس
young journalists club

مسابقات پاراتنیس رو میز بانوان توان یاب کشور

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha