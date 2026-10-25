سخنگوی تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، از موجودی کافی کالا‌های اساسی در سطح استان و فعال شدن سیستم تعیین قیمت برای ۵۰ قلم کالای اساسی سبد مصرفی خانوار در خوزستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالامیر نیرومند سخنگوی تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به رصد مستمر و میدانی بازار گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود کالایی در سطح بازار مشاهده نمی‌شود و موجودی کالاهای اساسی در لایه بنکداران، خرده‌فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به میزان کافی موجود است.

‌وی با تأکید بر آمادگی سازمان افزود: ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی به میزان کافی و در مکان‌های مناسب ذخیره شده و در صورت نیاز، هر لحظه قابلیت تزریق به بازار را دارند؛ هرچند در حال حاضر نیاز بازار به طور کامل تأمین شده و ضرورتی برای مداخلات مستقیم جهت توزیع کالاهای اساسی نیست.

سخنگوی تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در تشریح سازوکار تأمین کالا تصریح کرد: در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، حسب قانون ابلاغ شده، مسئولیت تهیه و تأمین عمده کالا بر عهده سازمان جهادکشاورزی است و در مقابل، نظارت بر کلیه خرده‌ فروشان بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

‌ نیرومند  به موضوع کنترل قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: طبق دستور استاندار محترم، کمیته‌ای متشکل از اتحادیه‌ها، تشکل‌های بازاری و اتاق اصناف تشکیل شده است تا حداکثر و حداقل قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی سبد خانواده را به صورت هفتگی تعیین کند.

وی  خاطر نشان کرد: هدف از این اقدام، علاوه بر اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، ایجاد یک معیار مشخص برای دستگاه‌های نظارتی جهت رصد و پایش بهینه بازار می باشد .

برچسب ها: تامین کالاهای اساسی ، کالاهای اساسی
خبرهای مرتبط
وزیر دادگستری: مشکلی در تأمین کالا‌های اساسی وجود ندارد
ثبات بازار کالا‌های اساسی در بابل؛ آرامش در تأمین روغن، شکر و مرغ
مخبر: هیچ کمبودی در کالا‌های اساسی وجود ندارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خانه تاریخی دیدبان در رامهرمز تخریب شد
پیش بینی برداشت ۵۰۰ تن هندوانه در هندیجان
صدای انفجار در دزفول ناشی از امحای مهمات است
سازش در بیش از ۲۵۱ هزار پرونده قضایی خوزستان طی 5 سال اخیر
کشف و ضبط ۵ بچه‌سنجاب در یک فروشگاه حیوانات خانگی در دزفول
کشف ۱۹ هزار لیتر نفت خام قاچاق در بخش الوار گرمسیری
آخرین اخبار
خانه تاریخی دیدبان در رامهرمز تخریب شد
کشف و ضبط ۵ بچه‌سنجاب در یک فروشگاه حیوانات خانگی در دزفول
کشف ۱۹ هزار لیتر نفت خام قاچاق در بخش الوار گرمسیری
سازش در بیش از ۲۵۱ هزار پرونده قضایی خوزستان طی 5 سال اخیر
صدای انفجار در دزفول ناشی از امحای مهمات است
پیش بینی برداشت ۵۰۰ تن هندوانه در هندیجان
سه صیدگاه خوزستان از اول آبان به روی شناورهای صیادی باز شد
مدارس چهارشهرستان خوزستان فردا غیرحضوری شد
هوای اهواز در وضعیت خطرناک تنفسی
کشف ۳۲۰ لیتر مشروبات الکلی در رامهرمز
ضربه پلیس خوزستان به قاچاق و سرقت: کشف ۱۱ کیلو شیشه و ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق