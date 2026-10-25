رئیس‌جمهور تأکید کرد: همه اعضای دولت باید تأمین و تضمین سلامت مردم را در اولویت برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور روز یکشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۵ به ریاست رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان و با حضور اعضای این شورا اعم از وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، دادگستری، رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و استاندارد و سایر اعضای شورا برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر اهمیت آموزش و سلامت برای آینده کشور، افزود: آموزش درست دانش‌آموزان و فرزندان و تربیت آنان برای ساخت آینده کشور با ویژگی‌هایی همچون توانمندی، پایبندی، صداقت و خلاقیت، یکی از اولویت‌های مهم این دولت است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه همه تلاش خود را برای توسعه فضا‌های آموزشی و بهبود شیوه آموزش و تربیت فرزندان انجام می‌دهیم، گفت: تقریباً به صورت روزانه موضوع آموزش و تجهیز مدارس در دولت پیگیری می‌شود. تربیت درست فرزندان کشور را وظیفه خود می‌دانیم، زیرا معتقدیم اگر کودکان و دانش‌آموزان خود را درست تربیت کنیم، دیگر شاهد مشکلاتی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم، نخواهیم بود.

رئیس‌جمهور در ادامه اهمیت موضوع سلامت مردم و جامعه را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: رسیدگی به سلامت مردم وظیفه مهم دیگر دولت است و این موضوع ضمن ارتباط با دستورات دینی و اعتقادی با نگاه عادلانه به همه مردم، صرف‌نظر از هر قوم و نژادی در دستور کار دولت است.

پزشکیان تصریح کرد: تلاش همه ما این است که هیچ خطری مردم کشور را تهدید نکند در این مسیر به دنبال امر و نهی و دستور نیستیم، هدف ما جلب همراهی و همکاری جمعی همه دستگاه‌ها و مشارکت خود مردم است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت همکاری، استانداران سراسر کشور برای موفقیت برنامه‌ها و تحقق اهداف دولت در حوزه‌های آموزش و سلامت، گفت: باید با تلاش خود به بی‌عدالتی‌ها در این دو حوزه مهم پایان دهیم. مردم باید بدانند که دلمان می‌خواهد و تلاش می‌کنیم، خطری آنها را تهدید نکند و دولت و مدیران کشور این موضوع را دستور کار اصلی و وظیفه خود می‌دانند.

پزشکیان با اشاره به اینکه نباید در طرح‌ها و برنامه‌های خود سود موقت را به منافع دائمی کشور و آینده‌نگر ترجیح دهیم، گفت: رسانه‌ها و صدا و سیما باید به موضوع سلامت جسمی و روانی مردم اهمیت دهند و در آگاه‌سازی مردم در مسیر تأمین سلامت و بهداشت فردی و عمومی، همکاری کنند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اسناد ملی تصویب‌شده در جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور با هدف تأمین سلامت جامعه، گفت: در جزئیات اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتال، همچون هوش مصنوعی بسیار کمک‌کننده خواهد بود. هدف نهایی ما باید سلامت فرزندان و جامعه باشد.

پزشکیان با بیان اینکه آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی، سلامت جامعه را تهدید می‌کند و مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت، اظهار داشت: تنش‌های ایجاد شده در دی‌ماه بیشتر ناشی از آسیب‌های اجتماعی بود. ما باید مشکلات و نیاز‌های مردم و درد جوانان را ببینیم و برای رفع آن چاره‌اندیشی کنیم. وظیفه اصلی همه ما کمک به حل مشکلات جامعه است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر مردم به ما اعتماد کنند و بدانند که می‌خواهیم به آنها کمک کنیم و مشکلات‌شان را حل کنیم، حتماً با ما همراهی خواهند کرد. برنامه‌های تنظیم‌شده در این مسیر باید طوری طراحی شود که وظایف دستگاه‌ها کاملاً مشخص باشد و با استفاده از ظرفیت همه استان‌ها و مدیران استانی برنامه‌ها را در سراسر کشور اجرا کنیم.

پزشکیان تصریح کرد: جلب مشارکت مردم در طرح‌های محله‌محور نقش بسیار مهمی در موفقیت برنامه‌های ما خواهد داشت و مسئولان نیز باید پاسخگوی مسئولیت خود باشند. همه ما صرف‌نظر از هر سلیقه و اعتقادی باید به دنبال این باشیم که مردم کشور از نظر روحی و جسمی، سالم زندگی کنند و فرزندان ما با آموزش و تربیت درست بتوانند آینده کشور را تضمین کنند.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هدف طرح‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه را پیشگیری «سلامت‌محور» به‌جای «درمان‌محور» عنوان کرد و گفت: همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و به‌ویژه استانداران در استان‌های کشور برای اجرای دقیق و موفق برنامه‌ها و مصوبات شورای‌عالی سلامت با هدف تأمین و تضمین سلامت مردم و جامعه ضروری است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار داشت: هدف عمده ما این است که با همکاری همه دستگاه‌ها بتوانیم برنامه‌ها و آموزش‌های مرتبط با سلامت را در جامعه به مردم ارایه دهیم، زیرا معتقدیم سلامت جامعه بابت تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود.

در بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور به ریاست رئیس جمهور ۵ سند ملی راهبردی در حوزه نظام سلامت و بهداشت جامعه به تصویب رسید.

سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر، سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی در دوره ۵ ساله ۱۴۰۵ الی ۱۴۱۰، سند راهبرد ملی سلامت و تغییر اقلیم، سند ملی تکامل دوران ابتدای کودکی و سند جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح در نظام سلامت به تصویب اعضای شورا رسید.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سلامت مردم
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