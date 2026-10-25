رستگاری گفت:با توجه به بارشهای صورت گرفته شرایط دریاچه ارومیه روبه بهبود قرار دارد و تبخیر متوقف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - محید رستگاری مدیرعامل شرکت اب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: حجم آب دریاچه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از ۹ برابر افزایش یافته است و باتوجه به بارشهایی که پیش بینی می شود انشالله شرایطی فراهم شود که حجم آب دریاچه را به ۵ میلیارد مترمکعب برسانیم.

وی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی ال نینو از ایتدای مهرماه تا اوایل زمستان در کشور گفت: این بارشها به همان شکلی که چند روز گذشته در سلماس مشاهده شد بجای اینکه گسترده باشد بصورت نقطه ای است و در پی آنها روان آبهایی اتفاق می افتد که باعث تغذیه سفره های آب زیرزمینی و جریان روان آبها به سمت دریاچه ارومیه می شود بنابراین با لایروبی رودخانه ها، باز کردن مسیر آنها و آگاهسازی مردم باید شرایطی فراهم شود که آسیبهای احتمالی این روان آبها کمتر شده و به خوبی از این بارشها استفاده کنیم.

رستگاری با بیان اینکه با مدیریت آب حاصل از بارشهایی که صورت می گیرد، پس از تامین آب شرب مردم، تامین حق آبه دریاچه ارومیه و زیست بوم منطقه مدنظر است گفت: بر اساس مصوبه ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۳ حق آبه ای از سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان برای دریاچه تعیین شده است که معمولا بسته به میزان بارشها، بیشتر از این میزان را برای دریاچه تامین می کنیم.