باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز یکشنبه ادعاها مبنی بر دست داشتن مسکو در اعتراضات اخیر در سراسر اروپا را رد کرد.

پوتین در مصاحبه با پاول زاروبین، خبرنگار شبکه «وستی»، گفت: «وقتی برای نخستین بار این موضوع را دیدم، واکنش اولیه‌ام تعجب بود؛ زیرا اینکه بگوییم ما اعتراضات گسترده در شهرهای بزرگ اروپا را تحریک می‌کنیم، اغراق‌آمیز است؛ موضوعی که به نظر من برای شهروندان عادی کشورهای اروپایی نیز روشن است.»

وی افزود: «در اینجا هیچ چیز غیرمنتظره‌ای وجود ندارد؛ روسیه همواره به ارتکاب هر گناه بزرگی متهم شده است.»

رئیس‌جمهور روسیه همچنین با اشاره به واکنش‌های اولیه به اعتراضات اروپا اظهار کرد: «چه چیزی مرا شگفت‌زده کرد؟ واکنش اولیه اصلاً ضدروسی نبود، بلکه ضدآمریکایی بود. آنها بلافاصله شروع به انتشار شایعاتی کردند مبنی بر اینکه تحولات جاری در اروپا نتیجه اقدامات دولت کنونی آمریکا و حمایت آن از احزاب و جنبش‌های راست‌گراست.»

پوتین گفت انتظار نداشته است رهبران اروپایی از متحد اصلی خود، یعنی آمریکا، انتقاد کنند.

در همین حال، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، چپ افراطی را به تلاش برای «دامن زدن به بی‌نظمی» در جریان اعتراضات سراسری این کشور متهم کرد.

منبع: خبرگزاری آناتولی