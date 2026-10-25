باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - انعقاد تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با مرکز آمار ایران باحضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این آئین علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: نقش آمار و تعداد منابع در تمام وزارتخانه‌های آموزش و پرورش جهان بسیار مهم است به طوری که منابع انسانی گران بها هستند.

فرهادی ادامه داد: اگر انسان از شمارش سال‌ها، روزها و لحظات عمر و حساب‌وکتاب امور آگاه نباشد، نمی‌تواند مسیر درست حرکت به سمت خوشبختی و سعادت را پیدا کند. از ارث و میراث گرفته تا داستان حضرت زکریا (ع) و اشاره به سنین و معجزات، همگی گویای اهمیت جایگاه اعداد در تدبیر امور است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به چهار بعد کلیدی در هر فرآیند مدیریتی و تصمیم‌گیری موفق تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف کلان در آموزش و پرورش و هر نظام دیگری، چهار بعد «منابع»، «مصارف»، «روش‌ها» و «اهداف» باید به دقت مورد توجه قرار گیرند.

وی در تبیین این مدل مدیریتی اظهار کرد: در گام نخست باید منابع موجود را به درستی احصا کنیم، سپس مصارف و روش‌های اجرای فرآیند را بر اساس آمار دقیق تعیین نماییم؛ چرا که تنها در سایه شناخت دقیق این ابعاد است که می‌توان انتظار تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده را داشت.

وی با اشاره به اینکه اشتباه در محاسبه و آمار ثروت‌های مادی جبران‌پذیر است اما خطا در حوزه سرمایه انسانی خسارتی جبران‌ناپذیر به همراه دارد، افزود: مدیریت کلان کشور و به‌ویژه آموزش و پرورش به این جمع‌بندی رسیده است که هیچ تصمیمی بدون آمار دقیق به مقصود نمی‌رسد؛ بنابراین در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌ها و سامانه‌های آماری شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با ارائه نمونه‌هایی از بهره‌وری منابع انسانی مبتنی بر آمار تصریح کرد: امسال بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و علم آمار قرار بود ۲۴ هزار نفر استخدام شوند که به دلیل شرایط خاص، این امکان فراهم نشد؛ اما با مدیریت دقیق و بدون تسلیم شدن در برابر چالش‌ها، امور ساماندهی به بهترین شکل پیش رفت. همچنین از مجموع بیش از ۹۳ هزار نقل‌وانتقال فرهنگیان، حدود ۶۵ هزار مورد به صورت مکانیزه و توسط سامانه‌های مرکز نیروی انسانی انجام گرفت.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی با مرکز آمار ایران به عنوان معتبرترین مرجع آماری کشور، خواستار استمرار تعاملات برای ارتقای کیفیت نظام آموزشی شد و هشدار داد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۱۲ با کاهش جمعیت دانش‌آموزی به میزان حدود سه میلیون و نیم نفر یا حتی بیشتر مواجه خواهیم بود.

وی تصریح کرد: اگر چند سال زودتر به موضوع کاهش جمعیت دانش‌آموزی پرداخته می‌شد، امروز مدیریت آن سهل‌تر بود؛ از این رو دسترسی به آمار دقیق، متقن و به‌موقع، کلید اصلی پیشگیری از خسارت‌های بزرگ و برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه در نظام تعلیم و تربیت کشور است.