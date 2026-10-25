اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی متمرکز و نیمه‌متمرکز آزمون کاردانی به کارشناسی‌ناپیوسته سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی متمرکز پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی‌ناپیوسته سال ۱۴۰۵ به همراه اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشتۀ نیمه‌متمرکز" فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی" در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است. 

پذیرفته‌شدگان نهایی برای اطلاع از نحوه، تاریخ ثبت‌نام و مدارک لازم برای ثبت‌نام (علاوه بر مدارک مندرج در بند "الف" این اطلاعیه) ضرورت دارد از فردا به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش‌عالی محل قبولی خود مراجعه نمایند. 

پذیرفته‌شدگان دانشکده‌ها و آموزشکده‌های دانشگاه ملی مهارت، لازم است برای اطلاع از زمان، نحوه و شرایط ثبت‌نام به تارنمای سازمان مرکزی دانشگاه ملی مهارت به نشانی www.tvu.ac.ir یا به درگاه اطلاع‌رسانی دانشکده یا آموزشکده محل قبولی خود مراجعه نمایند. 

معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشتۀ نیمه‌متمرکز فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی، باید مطابق بند "ب" مندرج در این اطلاعیه برای انجام مصاحبه اقدام نمایند.

معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشتۀ نیمه‌متمرکز کارشناسی‌ناپیوسته فوریت‌های پزشکی:

معرفی‌شدگان کدرشته‌محل‌های ۱۱۴۳ تا ۱۱۹۵ و کدرشته محل ۴۴۹۰ مربوط به کدرشته امتحانی ۱۱۴ گروه آموزشی پزشکی، لازم است برای آگاهی از زمان و مکان برگزاری مصاحبه، به اطلاعیه‌ای که در روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ در تارنمای این سازمان درج خواهد شد، مراجعه نمایند. 

۱- پذیرفته‌شدگان هریک از رشته‌های تحصیلی این آزمون چنانچه در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ نیز قرار بگیرند، لازم است از دو رشتۀ قبولی خود یکی را به دلخواه انتخاب و در آن رشته ثبت‌نام نمایند. ثبت‌نام در یک رشتۀ تحصیلی به منزلۀ انصراف از رشتۀ دیگر تلقی خواهد شد.

۲- پذیرفته‌شدگان باید در تاریخ‌های تعیین شده برای ثبت‌نام به دانشگاه / مؤسسۀ آموزش‌عالی مربوطه مراجعه نمایند. عدم ثبت‌نام در تاریخ‌های مقرر به منزلۀ انصراف از تحصیل در رشتۀ قبولی تلقی لغو خواهد شد.

۳- پذیرفته‌شدگانی که اسامی آنان همزمان به عنوان پذیرفته‌شدۀ نهایی در دو کدرشته‌محل (یکی از کدرشته‌محل‌های مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی تابعۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه فرهنگیان و یا یکی از کدرشته‌محل‌های وابسته به واحد‌ها یا مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی) اعلام شده، لازم است منحصراً در یکی از کدرشته‌محل‌های قبولی ثبت‌نام نمایند. چنانچه این‌دسته از پذیرفته‌شدگان در هر دو کدرشته‌محل ثبت‌نام نموده و مشغول به تحصیل شوند، به‌عنوان متخلف شناخته شده و با آنان طبق ضوابط مربوط رفتار خواهد شد.

۴- پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از شرایط و ضوابط، نشانی و تلفن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته که هم‌اکنون در تارنمای این سازمان قابل دسترسی است، مراجعه نمایند. 

۵- برای متقاضیان واجد شرایط گزینش، کارنامه‌ای حاوی اطلاعات لازم، رتبۀ متقاضی و آخرین رتبه در هر یک از کد رشته‌محل‌های انتخابی و در سهمیۀ مربوط (برای قبولین منحصراً تا اولویت کدرشته قبولی متقاضی) تنظیم شده است. این کارنامه از طریق تارنمای این سازمان همزمان با اعلام نتیجه در دسترس خواهد بود.

۶- با توجه به تأکیدات صورت گرفته به متقاضیان برای دقت و توجه لازم برای انجام انتخاب رشته، به اطلاع می‌رساند که هیچ درخواستی تحت عنوان اشتباه در انتخاب رشته در سازمان سنجش آموزش کشور قابل بررسی نیست؛ بنابراین متقاضیان از ارسال درخواست با این موضوع به این سازمان خودداری کنند.

برچسب ها: آزمون کاردانی به کارشناسی ، سازمان سنجش آموزش
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