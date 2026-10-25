مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از امدادرسانی به ۱۷۶ نفر در پی وقوع سیل در چهار روستای شهرستان سلماس خبر داد و گفت: این حادثه سه فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی گفت: بارش‌های رگباری باران موجب جاری شدن سیل در چهار روستای سلماس شد که در جریان عملیات امدادرسانی، آب چهار واحد مسکونی تخلیه شد.

وی با اشاره به تلفات جانی این حادثه ادامه داد: سه نفر شامل یک دختر ۱۰ ساله و دو مرد ۴۵ و ۷۳ ساله جان خود را از دست دادند و چهار نفر نیز مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی امدادگران در مناطق سیل‌زده ادامه داد: در جریان امدادرسانی به خانواده‌های آسیب‌دیده، ۵۰ تخته موکت، ۱۰۰ تخته پتو، ۲۰ دستگاه والور، سه دستگاه چادر امدادی و ۸۸ کارتن بسته غذایی توزیع شد.

محبوبی با بیان اینکه نیروهای امدادی از نخستین دقایق وقوع سیل در روستاهای آسیب‌دیده حضور یافتند، گفت: ده‌ها امدادگر در قالب تیم‌های عملیاتی برای کمک به حادثه‌دیدگان و رسیدگی به نیازهای آنان به مناطق سیل‌زده اعزام شدند.

برچسب ها: امدادرسانی ، هلال احمر
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