عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: هفته آینده شورای قیمت گذاری تشکیل می شود که انتظار می رود هر چه سریع تر قیمت اعلام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی گفت: بر اساس مصوبات، دولت موظف به پرداخت حق بیمه فراگیر پایه گندمزارهای است، اما اکنون شاهد هستیم که دوباره همچون سال گذشته دولت می‌خواهد مبلغی از قیمت نهایی نرخ خرید تضمینی گندم به بهانه کیفیت کسر کند که این موضوع با منطق حمایت از تولیدکننده در تضاد است.

به گفته وی، ما با قیمت‌های پیشنهادی دولت برای پوشش بیمه موافقت کردیم، اما مشاهده می‌کنیم که باز هم قیمت پایه تحت تأثیر برخی موضوعات قرار گرفته و قرار است کاهش پیدا کند که این روند می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را برای عرضه محصول به شبکه رسمی کاهش دهد.

هاشمی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد گندم‌های تولیدی داخل کیفی بوده و ۲۰ درصد باقی مانده بین سطح یک و دو قرار دارد؛ بنابراین، دولت نمی‌تواند به بهانه کیفیت محصولات از مبلغ توافق شده، کسر کند

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درباره نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تصریح کرد: شورا هفته آینده تشکیل می‌شود و باید ببینیم که در خصوص نرخ گندم به توافق می رسیم یا خیر.