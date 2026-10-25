مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تکذیب خبر اخراج ۳۵۰ کارگر این سازمان تأکید کرد: فرایند تبدیل وضعیت نیروها طبق ضوابط و مقررات مربوطه دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی الفت‌پور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درباره ماجرای اخراج ۳۵۰ نفر از کارگران بخش پسماند شهرداری تهران و توقف روند تبدیل وضعیت آنان، این خبر را تکذیب کرد و توضیحاتی درباره وضعیت نیروهای این مجموعه ارائه داد.

الفت‌پور تاکید کرد: خبر منتشرشده درباره اخراج این تعداد از نیروهای سازمان صحت ندارد و هیچ‌گونه اخراجی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به روند تبدیل وضعیت نیروهای این سازمان گفت: فرایند تبدیل وضعیت این ۳۵۰ نفر طبق ضوابط و مقررات مربوطه دنبال خواهد شد و اقدامات لازم در این زمینه انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران همچنین با اشاره به تغییرات نیروی انسانی در برخی حوزه‌ها توضیح داد: در بعضی بخش‌ها با مازاد نیرو مواجه بوده‌ایم که موضوع از طریق جابه‌جایی پست‌های شغلی و ساماندهی نیروها پیگیری می‌شود؛ بنابراین، این تغییرات به معنای اخراج کارکنان نیست.

الفت‌پور در پایان با تأکید بر لزوم انعکاس دقیق وضعیت نیروی انسانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، بار دیگر خبر اخراج ۳۵۰ کارگر این مجموعه را تکذیب کرد و بر پیگیری فرایند تبدیل وضعیت نیروها در چارچوب ضوابط و مقررات تأکید داشت.

برچسب ها: کارگران ، مدیریت پسماند
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