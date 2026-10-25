باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح مهم‌ترین اقدامات این سازمان در دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از برنامه‌های اساسی وزارت ارتباطات، تحول در شیوه ارائه خدمات الکترونیکی دولت و حرکت به سمت خدمات یکپارچه، هوشمند و بدون نیاز به مراجعه حضوری است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۸۷ میلیون کاربر از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کرده‌اند، افزود: این پنجره یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های خدمت‌رسانی کشور محسوب می‌شود، اما برای پاسخگویی بهتر به نیاز‌های مردم، ارتقای آن با رویکردی جدید در دستور کار قرار گرفته است.

صدر ادامه داد: نسخه ارتقایافته این سامانه با عنوان «ایران‌پاس» در دست توسعه است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال به بهره‌برداری عملیاتی برسد. در این نسخه، خدماتی نظیر احراز هویت الکترونیکی، امضای دیجیتال و ارائه اسناد و مدارک الکترونیکی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

کاهش ۱۱.۵ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه‌های دولتی

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به دستاورد‌های توسعه دولت الکترونیک در دولت چهاردهم گفت: تعداد مراجعات حضوری حذف‌شده به دستگاه‌های اجرایی از ۲.۱ میلیون مورد در ابتدای دولت به ۱۱.۵ میلیون مورد رسیده که نشان‌دهنده رشد ۴۴۷ درصدی در این بخش است.

وی افزود: همچنین میزان صرفه‌جویی در مصرف کاغذ از ۵.۸ میلیون برگ به ۲۲.۸ میلیون برگ افزایش یافته و صرفه‌جویی در هزینه‌های ثبت درخواست‌های مردم نیز از ۱.۶ هزار میلیارد تومان به ۸.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

صدر تأکید کرد: این آمار نشان می‌دهد که اتصال صحیح سامانه‌ها و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند ضمن تسهیل دریافت خدمات، هزینه‌های مردم و دولت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات زمین به ۱۹ روز

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به عملکرد پنجره واحد مدیریت زمین اظهار کرد: تاکنون حدود ۲.۳ میلیون درخواست از طریق این سامانه ثبت شده که نسبت به ابتدای دولت چهاردهم رشد ۱۷۲ درصدی داشته است.

وی افزود: پیش از راه‌اندازی و توسعه این پنجره، متقاضیان برخی مجوز‌های زمین‌پایه ناچار بودند به ۱۴ تا ۱۵ دستگاه مختلف مراجعه کنند و گاهی پاسخگویی به استعلامات آنها ۲۵۰ تا ۳۵۰ روز زمان می‌برد؛ اما اکنون متوسط زمان پاسخگویی به ۱۹ روز کاهش یافته است.

صدر با بیان اینکه این زمان همچنان مطلوب نیست، تصریح کرد: هدف ما حرکت به سمت پاسخگویی آنی به بخش قابل توجهی از استعلامات و حذف فرآیند‌های غیرضروری اداری است.

وی همچنین از صدور بیش از ۱۳ میلیون و ۵۴۳ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور خبر داد.

اجرای هشت زیست‌بوم دولت دیجیتال در انتظار تصویب شورای اقتصاد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از آماده‌سازی مطالعات هشت زیست‌بوم دولت دیجیتال خبر داد و گفت: پس از چند ماه بررسی الگو‌های موفق جهانی و مطالعات تخصصی با مشارکت هشت دانشگاه، اسناد هشت زیست‌بوم آماده شده و برای دریافت مجوز و آغاز فرآیند اجرایی در شورای اقتصاد قرار گرفته است.

وی افزود: زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند‌های میان‌دستگاهی طراحی شده‌اند تا مردم برای دریافت یک خدمت، مجبور به مراجعه به سامانه‌ها و دستگاه‌های متعدد نباشند.

صدر با اشاره به حوزه‌هایی همچون زمین و ملک، مالیات، تجارت فرامرزی، لجستیک، زنجیره تأمین و کشاورزی اظهار کرد: برای نمونه، در حوزه تجارت فرامرزی، متقاضی به جای مراجعه جداگانه به دستگاه‌هایی نظیر بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و سایر نهاد‌های مرتبط، درخواست خود را از طریق یک پنجره واحد ثبت خواهد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی گفت: اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و تبدیل شدن موضوع دولت دیجیتال به یک مطالبه عمومی و رسانه‌ای است.

هدف‌گذاری ارتقای رتبه دولت الکترونیک ایران به ۷۵

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی دولت الکترونیک گفت: رتبه کشور در ابتدای دولت چهاردهم ۱۰۱ بوده و بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، باید تا پایان برنامه به رتبه ۷۵ برسیم.

فیت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی، امکان بهبود قابل توجه جایگاه کشور وجود دارد.

صدر همچنین از بررسی حدود ۱۰۰ درخواست برای ایجاد سامانه ملی جدید از ابتدای دولت خبر داد و تأکید کرد: سیاست وزارت ارتباطات جلوگیری از گسترش بی‌رویه سامانه‌های موازی و کاهش سردرگمی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی است.

ثبت ۴۷.۷۸ میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به توسعه زیرساخت‌های تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۴۷.۷۸ میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات ثبت شده که بیانگر رشد بیش از ۲۵ درصدی است.

وی افزود: حتی در شرایط جنگ ۴۰ روزه نیز حدود یک میلیارد تراکنش موفق میان دستگاه‌های اجرایی تبادل شد که نشان‌دهنده پایداری و ظرفیت زیرساخت‌های دولت الکترونیک است.

صدور ۶۱ هزار هشدار امنیت سایبری به دستگاه‌ها

صدر با اشاره به مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات ایران در هماهنگی امنیت سایبری دستگاه‌های غیرزیرساختی اظهار کرد: تعداد هشدار‌های امنیتی صادرشده برای دستگاه‌ها از حدود ۳۱ هزار مورد در ابتدای دولت به ۶۱ هزار مورد افزایش یافته است.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های پایش و شناسایی تهدیدات موجب شده آسیب‌پذیری‌های بیشتری شناسایی شود و هشدار‌های لازم پیش از بروز خسارت به دستگاه‌ها ابلاغ شود.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: افزایش تعداد هشدار‌ها بیانگر تقویت توان رصد و شناسایی تهدیدات است و دستگاه‌ها باید الزامات امنیتی را با جدیت رعایت کنند.

کاهش بیش از ۲۰ درصدی مصرف انرژی در ساختمان وزارت ارتباطات

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین از طراحی و اجرای آزمایشی سامانه مدیریت هوشمند مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی خبر داد و گفت: این سامانه در ساختمان اصلی سازمان و هشت ساختمان دیگر مجموعه وزارت ارتباطات پیاده‌سازی شده است.

وی افزود: تنها پس از دو ماه اجرای این طرح، مصرف انرژی در ساختمان مورد بررسی بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت که بخش قابل توجهی از آن نتیجه شناسایی و اصلاح عملکرد تجهیزات تأسیساتی بود.

صدر ادامه داد: با هماهنگی وزارت کشور، توسعه این سامانه در سایر ساختمان‌های دولتی نیز دنبال می‌شود و تعمیم آن می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف انرژی کشور ایجاد کند.

ساماندهی مراکز داده دستگاه‌های دولتی با اجرای ابر دولت

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه ابر دولت گفت: ارزیابی مراکز داده دستگاه‌های اجرایی تقریباً به پایان رسیده و بر اساس نتایج آن، دستگاه‌ها موظف خواهند شد نسبت به انتقال، ارتقا یا اتصال مراکز داده خود به زیرساخت یکپارچه ابری دولت اقدام کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت برخی مراکز داده دولتی مطلوب نیست، افزود: حفاظت از داده‌های حاکمیتی و اطلاعات مردم از اولویت‌های اصلی این طرح است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، زیرساختی امن، پایدار و استاندارد برای ارائه خدمات ابری به دستگاه‌ها فراهم کنیم.

صدر در پایان با تأکید بر ضرورت تحول ساختاری در ارائه خدمات دولتی خاطرنشان کرد: هدف نهایی سازمان فناوری اطلاعات ایران کاهش تعدد سامانه‌ها، حذف مراجعات غیرضروری، افزایش شفافیت و فراهم کردن شرایطی است که مردم بتوانند خدمات مورد نیاز خود را با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان دریافت کنند.