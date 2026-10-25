باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا پورعلی‌اکبر، دبیر کنگره، متخصص رادیولوژی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به اینکه تصویربرداری قلب، محور اصلی کنگره رادیولوژی امسال است، گفت: در این کنگره نسبت به کنگره‌های گذشته به این حوزه توجه ویژه شده و تمرکز خاصی روی مباحث قلبی خواهیم داشت؛ مباحثی که پیش‌تر، چون تم اصلی نبودند، کمتر به آن‌ها می‌پرداختیم.

وی با اشاره به اینکه کنگره سالانه رادیولوژی ۱۲ محور اصلی دارد، افزود: در محوری که با تم اصلی کنگره، یعنی قلب، مرتبط است، جلسات و سخنرانی‌های متعددی در حیطه سی‌تی‌آنژیوگرافی کرونر، سی‌تی‌آنژیوگرافی عروق بزرگ و بیماری‌های ساختاری قلب (Structural Heart Disease) داریم؛ یعنی اقداماتی که در جهت مداخلات بدون جراحی در کشور ما انجام می‌شود. هدف ما افزایش توانمندی فراگیران و شرکت‌کنندگان است.

دبیر کنگره از برگزاری یک جلسه درباره ام‌آر‌آی قلب نیز خبر داد و گفت:در این جلسه به بیماری‌های عضله قلب و یافته‌هایی که در ام‌آر‌آی قلب می‌توان به آن‌ها اشاره کرد می‌پردازیم؛ در قالب بازآموزی و انتقال تجربیات و نکات ارزشمندی که نزد همکاران وجود دارد.

دکتر پورعلی‌اکبر درباره برنامه‌های آموزشی کنگره گفت: برای افزایش توان علمی همکاران، چندین جلسه اختصاصی برای بررسی تصویربرداری بیماری‌های قلب و عروق داریم. یکی از این جلسات ویژه، آنلاین و با یکی از بهترین مدرسان جهانی سی‌تی‌آنژیوگرافی کرونر برگزار می‌شود تا یافته‌های جدید و نوین را به همکاران آموزش دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: تجهیزات رادیولوژی کشور علیرغم اعمال تحریم‌های دشمنان، به روزرسانی می‌شود.

نقش تصویربرداری در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌های قلبی

دکتر پورعلی‌اکبر درباره جایگاه تصویربرداری قلب اظهار داشت: پیشرفت روش‌هایی مانند سی‌تی‌آنژیوگرافی و ام‌آر‌آی قلب، امکان بررسی دقیق‌تر عروق کرونر، عضله قلب، دریچه‌ها و عروق بزرگ را فراهم کرده و به پزشکان در انتخاب روش درمانی مناسب کمک می‌کند. شناسایی زودهنگام بیماری و کنترل عوامل خطر از مهم‌ترین راهکارهای کاهش عوارض قلبی‌عروقی است. سی‌تی‌آنژیوگرافی عروق کرونر می‌تواند با بررسی غیرتهاجمی عروق تغذیه‌کننده قلب، به شناسایی پلاک‌های آترواسکلروتیک و تنگی‌های عروقی کمک کند. شناسایی این تغییرات، در کنار ارزیابی بالینی، می‌تواند زمینه را برای کنترل بهتر عواملی مانند دیابت، فشارخون بالا و اختلالات چربی خون فراهم سازد.

وی اذعان داشت: انجام سی‌تی‌آنژیوگرافی برای همه افراد ضروری نیست. انتخاب این روش یا سایر روش‌های بررسی عروق کرونر باید بر اساس علائم، سابقه پزشکی، میزان خطر بیماری و نظر پزشک انجام شود. مشورت با متخصصان باتجربه در بیماری‌های قلبی و تصویربرداری قلب به انتخاب روش مناسب و پرهیز از آزمایش‌های غیرضروری کمک می‌کند. تصویربرداری پزشکی، هرچند مفید است، باید هدفمند و متناسب با نیاز هر بیمار باشد.

به گفته دکتر پورعلی اکبر، کاربرد تصویربرداری قلب به عروق کرونر محدود نیست. سی‌تی‌آنژیوگرافی در ارزیابی بیماری‌های آئورت، از جمله گشادشدگی و آنوریسم، و نیز بررسی برخی بیماری‌های شریان ریوی اهمیت دارد.

وی گفت: این روش در بررسی بیماری‌های مادرزادی قلب و عروق بزرگ نیز کاربرد دارد. برخی ناهنجاری‌ها ممکن است از دوران کودکی وجود داشته باشند و در سنین بالاتر تشخیص داده شوند. سی‌تی قلب می‌تواند با نمایش دقیق ساختار قلب و منشأ و مسیر عروق کرونر، آئورت و شریان‌های ریوی، به تشخیص ناهنجاری‌های پیچیده و برنامه‌ریزی برای جراحی یا مداخلات درمانی کمک کند. انتخاب سی‌تی یا ام‌آر‌آی در این بیماران به نوع ناهنجاری، سن بیمار و پرسش بالینی بستگی دارد.

وی اضافه کرد: ام‌آر‌آی قلب نیز یکی از روش‌های مهم برای بررسی عملکرد و بافت عضله قلب است. اطلاعات حاصل از ام‌آر‌آی به تشخیص دقیق‌تر و انتخاب راهبرد درمانی مناسب کمک می‌کند. یکی دیگر از پیشرفت‌های مهم پزشکی، تعویض دریچه آئورت از طریق کاتتر و بدون نیاز به جراحی باز، در بیماران منتخب است. در این روش که TAVI یا TAVR نام دارد، دریچه جدید از طریق عروق به قلب هدایت می‌شود. انجام سی‌تی‌آنژیوگرافی پیش از این اقدام برای اندازه‌گیری دقیق دریچه و ریشه آئورت، بررسی دهانه عروق کرونر و ارزیابی مسیر ورود کاتتر اهمیت زیادی دارد و به انتخاب نوع و اندازه دریچه و کاهش خطر عوارض کمک می‌کند.

وی ادامه داد:وقتی تکنیک تازه‌ای وارد کشور می‌شود، فناوری‌های تصویربرداری هم باید پیشرفت کنند تا بتوانند یاریگر کاردیولوژیست‌ها و جراحان قلب، از جمله جراحان بیماری‌های مادرزادی قلب، باشند و آن‌ها به نتیجه مطلوب برسند. بنابراین این رشته هم‌پای پیشرفت سایر بخش‌های علوم کاردیولوژی حرکت می‌کند و امیدواریم این روند هرچه بهتر ادامه یابد.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی