باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام درویشی روز یکشنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه به ریاست استاندار کرمانشاه گفت: با پیگیری‌های ویژه استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مجوز احداث سد مخزنی بیستون در فاصله تقریبی ۱۵ کیلومتری کلان‌شهر کرمانشاه در حال صدور است.

وی افزود: این پروژه گامی بلند در راستای تامین آب شرب کلان‌شهر کرمانشاه خواهد بود که علاوه بر رفع تنش‌های آبی، در دوره ساخت و بهره‌برداری موجبات اشتغال‌زایی، جذب اعتبارات ملی و رونق گردشگری منطقه را فراهم می‌کند.

درویشی همچنین از اخذ مجوز احداث سد «ساروخان» در جوانرود برای تامین بلندمدت آب شرب این شهر، کسب مجوز پروژه راهبردی انتقال آب سد «داریان» به پاوه تا افق ۱۴۳۰، و تدوین پروژه مطالعات سد «پاتاق» به منظور تامین آب نواحی مرزی و سامانه گرمسیری که به تایید وزارت نیرو رسیده خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در ادامه یکی از محوری‌ترین دستاورد‌های حوزه آب را تدوین نخستین طرح جامع آب شرب کشور در این استان اعلام کرد و گفت: این طرح با همکاری مشترک آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب با استفاده با مستندسازی دقیق ظرفیت‌های منابع آب و خاک، تدوین شده و وزارت نیرو نسبت به برآورد کمبود‌های استان تا افق ۱۴۳۰ قانع شده است.

حل تنش آبی ۲۰۶ روستا و شهر‌های مسیر سامانه گرمسیری

درویشی در بخش دیگر از سخنان خود از اخذ و ابلاغ تخصیص‌های قابل توجه از سد‌ها برای رفع تنش آبی ۲۰۶ روستای جنوب‌غرب استان خبر داد و افزود: تامین پایدار آب شرب شهر‌های و روستای مجاور سامانه گرمسیری در شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین و سرپل‌ذهاب عملیاتی شده است تا احکام برنامه هفتم پیشرفت به سرعت محقق شود.

لایروبی ۵۵ کیلومتر از رودخانه‌ها

وی همچنین به اقدامات پیشگیرانه در خصوص احتمال سیلاب در پاییز امسال اشاره کرد و گفت: با همگرایی بسیار خوب ستاد بحران، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها، آبفا، بنیاد مسکن، راهداری و ۲۳ دستگاه اجرایی متولی، طی یک عملیات ۱۲۳ روزه، بیش از ۵۵ کیلومتر از رودخانه‌های اصلی در مجاورت مراکز جمعیتی لایروبی و ساماندهی شد.

درویشی افزود: هم‌اکنون تمامی سد‌ها به سیستم برق اضطراری (دیزل‌ژنراتور و لیزر) تجهیز شدند تا در صورت قطع احتمالی برق، مانور دریچه‌ها بدون وقفه انجام گیرد و بارندگی‌ها به فرصتی برای ذخیره‌سازی تبدیل شود.

جایگزینی پساب در صنایع و احیای آبخوان‌های دشت کرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در پایان با اشاره به پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان به ویژه عبدالرضا مصری و منوچهر حبیبی استاندار در حوزه پساب گفت: با بهره‌برداری از پروژه‌های بازچرخانی پساب، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت صنایع از سفره‌های آب زیرزمینی در شرق کرمانشاه متوقف و به سمت پساب تصفیه‌شده هدایت می‌شود؛ اقدامی حیاتی که به مهار فرونشست زمین و احیای آبخوان‌های دشت کرمانشاه منجر خواهد شد.

به گزارش ایرنا؛ استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۰ روستا دارد.

این استان دارای ۱۲ سد فعال و بیش از ۱۷۱ کیلومتر رودخانه است.