باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعبدالله میرابراهیمی اظهار کرد: قم بیش از ۱۵ سال است که فرآیند جمع‌آوری پسماندهای پزشکی مراکز درمانی را به‌صورت تفکیک‌شده از پسماند شهری دنبال می‌کند و این اقدام با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه روزانه حدود پنج تا شش تن پسماند پزشکی از مطب‌ها، پلی‌کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های سطح شهر جمع‌آوری می‌شود افزود: بخش عمده بیمارستان‌های بزرگ نیز فرآیند بی‌خطرسازی اولیه را در محل انجام داده و سپس پسماند را در اختیار مدیریت شهری قرار می‌دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم ادامه داد: پسماندهای پزشکی پس از جمع‌آوری توسط ناوگان اختصاصی، در سایت البرز تحت فرآیند بی‌خطرسازی قرار می‌گیرند و با استفاده از تجهیزات مربوط از جمله دستگاه مایکروویو، عملیات لازم روی آنها انجام می‌شود.

میرابراهیمی خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل بی‌خطرسازی، پسماندهای مذکور مطابق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت الزامات زیست‌محیطی در لندفیل اختصاصی دفن می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری مراکز درمانی گفت: کاهش اختلاط پسماندهای پزشکی با پسماند عادی نیازمند مشارکت پزشکان، پرستاران، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مطب‌ها و همچنین نظارت مستمر عوامل اجرایی است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم افزود: موارد تخلف و اختلاط پسماندهای پزشکی شناسایی و با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی پیگیری می‌شود و در صورت اصلاح نشدن رفتار، پرونده متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

منبع:شهرداری قم