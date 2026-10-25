سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران از انهدام پنج مهمات عمل‌نکرده ناشی از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی در شهرستان پاکدشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران اعلام کرد که عملیات انهدام پنج مهمات عمل‌نکرده روز یکشنبه سوم آبان، ساعت ۱۱ در شهرستان پاکدشت انجام شد.

بر اساس این اطلاعیه برخی مهمات عمل‌نکرده از گذشته باقی مانده‌اند و از نظر نوع و قدرت انفجاری متفاوت هستند؛ به‌طوری‌که برخی قدرت انفجاری کمتر و برخی دیگر قدرت انفجاری بیشتری دارند.

 روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با اشاره به احتمال شنیده شدن صدای انفجار از ساعت ۱۵ تا ۱۸ امروز از شهروندان خواست ضمن حفظ خونسردی، نگران صدا‌های ناشی از این عملیات فنی نباشند و به شایعات توجه نکنند.

 

برچسب ها: سپاه ، مهمات
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