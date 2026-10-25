باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه به دنبال تاکید اخیر حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر استمرار و تقویت اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها به عنوان یکی از یادگارهای رهبر شهید انقلاب در حوزه کشاورزی افزود: پیرو دستور رهبر معظم انقلاب به دستگاه‌های متولی طرح "جهش تولید در دیم‌زارها"، این جلسه برای تبیین شیوه جدید همکاری‌ها برگزار شد تا بتوانیم بهتر از گذشته بر طرحی که یادگار امام شهیدمان و مورد تاکید رهبر عزیزمان است متمرکز شویم.

وزیر جهادکشاورزی افزود: تهیه بذور اصلاح شده و نهاده‌ها در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است و از آغاز سال زراعی اقدامات لازم انجام شده به طوری که اکنون با اضافه شدن فناوری‌های لازم توسط وزارت نیرو و تلفیق با پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، امیدواریم نتایج بهتری را از پایدارسازی طرح جهش تولید در دیم‌زارها با محوریت جهش در تولید گندم دریافت کنیم.

وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های اقلیمی کشور تاکید کرد و گفت: حوادث امروز جهان و منطقه نشان داد که تولید داخلی باید تقویت شود، زیرا غذا موضوعی نیست که بتوان تأمین آن را به شرایط واردات و حمل‌ونقل وابسته کرد. گاهی کالا در دسترس نیست، گاهی گران است و گاهی امکان انتقال آن وجود ندارد.

نوری قزلجه با بیان اینکه فقط حدود ۱۵ درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌ شود افزود: این در حالیست که تولید داخلی از اهمیت و برکت فراوانی برخوردار است و تقویت آن باید در اولویت برنامه‌های کشور قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش سطح کشت و استفاده حداکثری از ظرفیت اراضی دیم تصریح کرد: علاوه بر تقویت انگیزه کشاورزان برای کشت حداکثری، باید فرآیند نهایی‌سازی و ابلاغ قیمت‌ها در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی با جدیت دنبال شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت زمان‌ بندی کشت پاییزه و پیش‌ بینی‌ های سازمان هواشناسی درباره نیمه دوم آبان و نیمه نخست آذر ماه خاطرنشان کرد: باید از فرصت‌های اقلیمی پیش‌رو حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم. اقداماتی که در حوزه مسئولیت هر دستگاه قرار دارد، همکاری مشترک، از عوامل اصلی افزایش تولید است.

وی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های وزارت نیرو و سازمان هواشناسی در زمینه بارورسازی ابرها، شناسایی مناطق مناسب و بهبود پیش‌بینی‌های جوی تاکید کرد و گفت: باید کمیته‌ای تخصصی تشکیل شود تا همکاری‌ها به‌صورت جدی دنبال شود. استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و دعوت از متخصصان و پیشنهاددهندگان طرح‌ها می‌تواند به تکمیل مطالعات و ارتقای اثربخشی اقدامات کمک کند.

نوری قزلجه با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای دوره‌های مختلف سال زراعی، بر لزوم تمرکز بر اقدامات مؤثر در افزایش تولید، به‌ویژه در مناطق هدف و در فصل بهار، تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مرتبط برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری وزارت نیرو، سازمان هواشناسی کشور، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و همکاران وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد، با پیگیری تصمیمات و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، زمینه افزایش تولید محصولات کشاورزی و تحقق اهداف امنیت غذایی کشور فراهم شود.

جهش تولید در دیمزارها از سال ۱۳۹۹ کلید خورد

در این جلسه سیدپرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه از سال ۱۳۹۹ طرح حمایت از جهش تولید در دیم‌زارها با امضای تفاهم‌نامه‌ای‌ با وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد گفت: طی این مدت تمام مسئولان ستاد و وزارتخانه تغییر کردند اما مسیر طرح منحرف نشد و با قوت ادامه پیدا کرد. در سال ۱۴۰۳ طرح به خودکفایی و جهش رسید و جلسه‌ ای با حضور رئیس‌ جمهوری برگزار شد.

وی افزود: همچنین نامه مشترکی را با امضای بنده و وزیر جهاد کشاورزی به امام شهید ارسال کردیم که با خوشحالی و تقدیر ایشان همراه و تاکید کردند طرح ادامه پیدا کند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تاکید بر حمایت از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی طرح گفت: طرح جهش تولید در دیم‌زارها با آمار منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی اثر مثبتی داشته است و نتیجه آن در جهش تولیدات مشهود است.

فتاح تصریح کرد: ما به طرح جهش تولید در دیمزارها اعتقاد داریم و حمایت‌هایمان را ادامه خواهیم داد زیرا هم در امنیت غذایی کشور موثر است، هم در مصرف آب، بی‌نیاز از منابع مورد نیاز بخش کشاورزی است و هم به اقتصاد کشاورزان کمک می‌کند.

تلاش وزارت نیرو برای افزایش بهره وری دیمزارها در تامین امنیت غذایی کشور

دراین جلسه عباس علی‌آبادی وزیر نیرو گفت: تلاش داریم تا بهره‌ وری دیم‌زارها با هدف افزایش امنیت غذایی کشور بالا برود، ما ضامن تامین انرژی هستیم و باید بتوانیم آن را تامین کنیم.

وی گفت: تمرکز ما در اضافه شدن به این طرح ملی تلاش برای جذب آب‌ های جوی است که می‌ توانیم با اقدامات مرسوم مطابق با روندهای کشور شامل بررسی رطوبت و سایر شاخص‌های موجود برای تامین آن برنامه‌ ریزی کنیم.