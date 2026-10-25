مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست از دریافت ۱۱۹۸ اثر هنری از سراسر کشور در نخستین نمایشگاه سراسری خلق آثار هنری با موضوع فسیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، علیرضا نجیمی، مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی این سازمان، هم‌زمان با سوم آبان‌ماه، روز ملی فسیل، در حاشیه برگزاری نخستین نمایشگاه سراسری خلق آثار هنری با موضوع فسیل در مجموعه پردیسان اظهار کرد: در مجموع ۱۱۹۸ اثر از سراسر کشور به این نمایشگاه ارسال شد.

وی با اشاره به اهمیت آثار فسیلی در شناخت تاریخ زمین و روند تکامل گونه‌های جانوری و گیاهی افزود: پرداختن به موضوع فسیل و حفاظت از این میراث ارزشمند طبیعی، از اولویت‌های دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست است.

نجیمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت حفاظت از میراث طبیعی و ذخایر زمین‌شناختی کشور گفت: آثار فسیلی از ارزش علمی و تاریخی بالایی برخوردارند و می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ زمین و حیات در دوره‌های گذشته در اختیار ما قرار دهند؛ ازاین‌رو حفاظت از این آثار نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است.

وی با اشاره به ماده ۳۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بیان کرد: در همین راستا، مکاتباتی با دستگاه‌های مرتبط انجام شده است تا در صورت برخورد با آثار فسیلی در جریان اجرای فعالیت‌های عمرانی، موضوع را به سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و زمینه شناسایی و انجام اقدامات حفاظتی و نگهداری اصولی از این آثار فراهم شود.

مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به پیش‌بینی مشوق‌هایی برای افرادی که آثار فسیلی را شناسایی و معرفی می‌کنند، از مردم خواست در صورت مشاهده چنین آثاری، موضوع را به سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای شناسایی و حفاظت از آنها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

نجیمی درباره گروه هدف این نمایشگاه نیز گفت: مخاطبان این برنامه کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۵ ساله بودند. انتخاب این گروه سنی با هدف ترویج آموزش‌های محیط زیستی از دوران کودکی و آشنایی نسل آینده با اهمیت آثار فسیلی و ضرورت حفاظت از میراث طبیعی کشور صورت گرفت.

وی افزود: خلق آثار هنری با موضوع فسیل می‌تواند زمینه‌ای برای یادگیری و انتقال مفاهیم علمی و محیط زیستی به کودکان و نوجوانان فراهم کند و موجب افزایش آگاهی آنان و خانواده‌هایشان درباره ارزش تاریخی و علمی این آثار شود.

نجیمی ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین برنامه‌هایی به ارتقای فرهنگ حفاظت از میراث طبیعی و افزایش مشارکت عمومی در شناسایی و صیانت از آثار فسیلی کشور کمک کند.

رونمایی از فسیل تنه درختی با قدمت تقریبی ۱۷۰ میلیون سال

در بخش دیگری از این برنامه، از یک قطعه فسیل تنه درخت با قدمت تقریبی ۱۷۰ میلیون سال رونمایی شد.

شکیبا، رئیس اداره حیات وحش و کارشناس موزه استان گلستان، گفت: این فسیل در سال ۱۴۰۰ در جاده آزادشهر ـ شاهرود شناسایی شد و به دلیل احتمال ریزش و از بین رفتن، به اداره حفاظت محیط زیست منتقل شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، این فسیل احتمالاً متعلق به گروه درختان سوزنی‌برگ است و شناسایی دقیق گونه آن به مطالعات تخصصی بیشتری نیاز دارد.