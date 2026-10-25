سومین «جشنواره رسانه‌ای بهارستان» با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانه‌ای و تعامل بیشتر با اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سومین «جشنواره رسانه‌ای بهارستان» را با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانه‌ای و تعامل بیشتر با اصحاب رسانه برگزار می‌کند.

موضوعات این جشنواره عبارت است: «مجلس، جنگ تحمیلی سوم و ملت مبعوث»؛ «مجلس و حفظ اتحاد و انسجام ملی»؛ «تحلیل و تفسیر مصوبات مجلس شورای اسلامی»؛ «تبیین مصوبات مجلس به زبان ساده برای عموم مردم»؛ «مجلس و دیپلماسی پارلمانی»؛ «زنان و مجلس»؛ «نظارت میدانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی»؛ و «روایت و انعکاس استمرار فعالیت‌های مجلس در شرایط جنگی».

این جشنواره در ۵ قالب تولیدات مکتوب (شامل گزارش، گفت‌و‌گو، یادداشت، تیتر و خبر)، آثار تصویری و صوتی، تولیدات فضای مجازی، تولیدات گرافیکی و عکس و بخش ویژه برگزار می‌شود.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ۱۰ آبان ۱۴۰۵ و زمان اختتامیه این رویداد آذر ۱۴۰۵ اعلام شده است.

متقاضیان می‌توانند برای ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت bmfe.parliran.ir مراجعه کرده و در صورت داشتن هرگونه سئوالی با شماره تماس‌های ۰۹۹۱۲۰۷۰۳۹۶ و ۰۲۱۳۹۹۳۲۵۲۷ تماس حاصل نمایند.

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، جشنواره رسانه‌ای
خبرهای مرتبط
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
دولت‌ها نباید خود را سازنده مسکن بدانند/ وظیفه دولت‌ها، سامان‌دهی بازار و حمایت از متقاضیان است
قالیباف: آماده‌ایم پاسخی خارج از تصور به دشمن بدهیم/ عبور از زمستان پیش رو نیازمند بسیج ملی است
دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان برگزار می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قالیباف: آماده‌ایم پاسخی خارج از تصور به دشمن بدهیم/ عبور از زمستان پیش رو نیازمند بسیج ملی است
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۳ آبان
رئیس کمیسیون امنیت ملی: اسرائیل را کمتر از یک ساعت غیر مسکونی می‌کنیم!
چرا برآوردهای آمریکا نسبت به واقعیت میدان جنگ با ایران غلط از آب درآمد؟
یک فروند پهپاد لوکاس توسط پدافند هوایی ارتش منهدم شد
بانک‌ها می‌توانند پول گواهی‌های صرفه‌جویی را در بورس عرضه کنند
مذاکره با ترامپ بدون تضمین منافع ایران نتیجه‌بخش نیست
عراقچی: دشمنان از حمله مجدد به ایران خودداری کنند چون برای آنها بدون پیامد نیست/ صلح در منطقه باید درون‌زا باشد
زنان از ارکان اصلی پیشرفت کشور هستند
دستور عارف برای پذیرش محصلان محروم از تحصیل آذربایجانی در ایران
آخرین اخبار
رشادت دریادلان نیرو‌های مسلح در حراست از تنگه هرمز و دریای عمان، نماد اقتدار کشورمان است
واکنش قالیباف به اقدام دیپلمات اماراتی: روباه، کاندیدای نگهبانی از مرغ‌ها می‌شود
فعالیت ۱۱ هزار مرکز پرتوزا در کشور
فراخوان سومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان
انهدام ۵ مهمات عمل‌نکرده در پاکدشت؛ احتمال شنیده شدن دوباره صدای انفجار از ساعت ۱۵ تا ۱۸
مذاکره با ترامپ بدون تضمین منافع ایران نتیجه‌بخش نیست
تاکید پزشکیان بر تأمین و تضمین سلامت مردم به عنوان مهمترین برنامه دولت
دستور عارف برای پذیرش محصلان محروم از تحصیل آذربایجانی در ایران
عارف: با وجود جنگ اقتصادی، برای عبور از مشکلات راهکار داریم
قالیباف: آماده‌ایم پاسخی خارج از تصور به دشمن بدهیم/ عبور از زمستان پیش رو نیازمند بسیج ملی است
یک فروند پهپاد لوکاس توسط پدافند هوایی ارتش منهدم شد
زنان از ارکان اصلی پیشرفت کشور هستند
پیام تبریک وزیر خارجه به همتای قزاقستانی به مناسبت روز ملی جمهوری قزاقستان
عراقچی: دشمنان از حمله مجدد به ایران خودداری کنند چون برای آنها بدون پیامد نیست/ صلح در منطقه باید درون‌زا باشد
پزشکیان فرا رسیدن روز ملی قزاقستان را تبریک گفت
رئیس کمیسیون امنیت ملی: اسرائیل را کمتر از یک ساعت غیر مسکونی می‌کنیم!
چرا برآوردهای آمریکا نسبت به واقعیت میدان جنگ با ایران غلط از آب درآمد؟
بانک‌ها می‌توانند پول گواهی‌های صرفه‌جویی را در بورس عرضه کنند
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۳ آبان
پزشکیان: مشکلات رانندگان و ناوگان حمل‌ونقل باید به‌صورت جدی پیگیری شود
دیدار رئیس قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب اسلامی