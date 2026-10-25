استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های طرح حکمرانی محله‌محور برای ارتقای شاخص‌های سلامت، نشاط و اشتغال جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -بهرام سرمست در نشست ساماندهی امور جوانان به نقش طرح حکمرانی محله محور در این خصوص اشاره کرد و گفت:از ظرفیت‌های اجرای این طرح می‌بایست برای سامان‌دهی امور جوانان و افزایش نشاط، شادابی و شاخص‌های سلامت در مناطق مختلف استان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه بحث سلامتی، ورزش و نشاط در جامعه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و افراد تا زمانی که سلامتی خود را از نداده‌اند، ارزش سلامتی خود را جدی نمی‌گیرند، لذا ما موظفیم در این طرح زمینه اجرای برنامه‌های ورزشی، نشاط‌آور و سلامت محور را در مناطق مختلف استان ایجاد کنیم.

سرمست اضافه کرد: خوشبختانه اداره کل ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی به اهمیت این موضوع آگاه هستند و با همکاری یکدیگر به طرح مشترکی برای اجرایی شدن این مهم رسیده‌اند و انتظار دارم در جلسه بعدی ساماندهی امور جوانان استان نتایج ملموس اجرای این طرح گزارش شود.

وی بر استفاده از همه ظرفیت‌های محلات و گروه‌های مرجع برای اجرای موفق این طرح تاکید کرد و افزود: از مدارس، مساجد، شبکه‌های بهداشت و هر جایی که محل رجوع و اجتماع مردم است، می‌بایست برای اجرای موفق این طرح و افزایش سطح نشاط، شادابی و سلامت مردم آذربایجان شرقی استفاده کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: نوجوانان و جوانان آینده سازان کشور ما هستند و باید برای حفظ سلامت و موفقیت آنها همه تلاش‌مان را انجام دهیم. مساله اول جوانان امروز تحصیل است، اینکه چه رشته‌ای را تحصیل کنند که موجب رشد اجتماعی، رسیدن به شغل و درآمد پایدار و تشکیل خانواده بشود.

سرمست ادامه داد: ما در این مسائل باید پشتیبان جوانان باشیم، وگرنه اگر جوانان را با همه این مشکلات تنها بگذاریم، طبعاً نمی‌توانند از پس حل همه مشکلات برآیند.

وی تاکید کرد: ما هرگز از امور جوان‌ها غافل نمی‌شویم. برای حل مشکلات آنان برنامه داریم. می‌بایست با نسل جوان جامعه ارتباط بیشتری برقرار کنیم و طرح حکمرانی محله محور یکی از زمینه‌هایی است که می‌توانیم خدمات خوب و موثری در این زمینه ارائه دهیم.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: همه مدیران استان در سطوح و حوزه‌های مختلف دغدغه‌مند جوانان باشند و در چهارچوب مسئولیت خودشان برای حل بخشی از مشکلات نوجوانان و جوانان بکوشند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: ساماندهی امور جوانان ، استاندار آذربایجان شرقی
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