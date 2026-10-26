رئیس شورای تامین کنندگان دام از واردات ۲۰ هزار تن گوشت قرمز از ابتدای سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام  از استمرار روند گسترده عرضه دام در کشور خبر داد و گفت: فراوانی توزیع دام منجر به ثبات و حتی کاهش قیمت شده است.

به گفته وی، میزان عرضه دام سنگین نسبت به فصل تابستان افزایش یافته و ورود گاومیش به چرخه عرضه و در نتیجه افزایش میزان استحصال گوشت، به تعادل بازار کمک شایانی کرده است.

 پوریان قیمت هر کیلوگرم بره نر زنده را بین ۶۹۰ تا ۷۱۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود:  رشد مناسب پرواربندی در اواخر تابستان، التهاب بازار را به حداقل رسانده است.

رئیس شورای تامین‌کنندگان دام درباره آخرین وضعیت واردات گوشت قرمز بیان کرد: نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها، تغییر مبادی وارداتی، ریسک‌های مرتبط و رشد هزینه‌های حمل‌ونقل موجب شده است تا واردات توان رقابت با تولید داخل را نداشته باشد؛ از این رو، حجم واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش محسوسی داشته و عمده نیاز کشور از محل تولید داخل تامین می‌شود.

به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۰ هزار تن گوشت قرمز وارد شده، در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۸۰ هزار تن بوده است.

 

برچسب ها: قیمت گوشت ، واردات گوشت ، دام سبک
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