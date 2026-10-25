باشگاه خبرنگاران جوان -سفر سه روزه «حیدر آسیابی» رئیس سازمان زندان‌ها به آذربایجان شرقی با دستاورد‌های مهمی همچون شتاب‌بخشی به پروژه انتقال زندان تبریز با اتکا به ظرفیت مولدسازی، افتتاح چندین طرح عمرانی و آموزشی و آزادی ۳۱۳ زندانی واجد شرایط همراه شد.

موضوع انتقال زندان تبریز به خارج از محدوده شهری که از مطالبات دیرینه شهروندان و مسئولان استان است، یکی از محور‌های اصلی دیدار‌های رئیس سازمان زندان‌ها با نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار آذربایجان شرقی بود.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با رئیس سازمان زندان‌ها، انتقال زندان تبریز را از اولویت‌های مدیریت استان خواند و اعلام کرد که با استفاده از ظرفیت مولدسازی و به‌کارگیری معاونت عمرانی استانداری، تأمین منابع مالی این پروژه با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.

در همین راستا، حیدر آسیابی با اشاره به آغاز این پروژه از سال ۱۳۹۱، پیشرفت ۵۰ درصدی فاز نخست آن را مطلوب‌تر از پروژه‌های مشابه در سایر کلان‌شهر‌ها دانست و اعلام کرد: با بهره‌برداری از فاز نخست که با اتکا به ظرفیت مولدسازی در کمتر از یک سال آینده محقق خواهد شد، امکان خروج زندان قدیمی از بافت مسکونی شهر فراهم می‌شود.

وی همچنین از تداوم پیگیری پروژه‌های ندامتگاهی در شهر‌های مراغه و میانه خبر داد.

رئیس سازمان زندان‌ها در جریان بازدید از زندان مرکزی تبریز، ضمن سرکشی از بخش‌های گوناگون و کارگاه‌های اشتغال و حرفه‌آموزی نظیر فرش‌بافی، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و آموزشی را افتتاح کرد. ساختمان اداری زندان، مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه‌ای، ساختمان مددکاری، کارگاه تولید کفش و مدرسه کسب‌وکار و کارآفرینی از جمله بخش‌هایی بود که به بهره‌برداری رسید.

همچنین هم‌زمان با این بازدید، اراضی ۲۲ هکتاری «خواجه‌مرجان» با هدف توسعه زیرساخت‌های اشتغال، مهارت‌آموزی و استقرار نظام نیمه‌آزادی زندانیان مورد بازدید قرار گرفت و مسئولان ارشد قضایی استان بر بهره‌گیری بهینه از این ظرفیت تولیدی تأکید کردند.

یکی از بخش‌های احساسی و امیدبخش سفر رئیس سازمان زندان‌ها به آذربایجان شرقی، برگزاری آیین آزادی زندانیان بود. در این سفر با تأمین اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان، ۷۰ زندانی جرایم غیرعمد (شامل ۳۵ نفر از زندان مرکزی تبریز و ۳۵ نفر از سایر ندامتگاه‌ها) آزاد شدند. علاوه بر این، به مناسبت این سفر استانی، ۲۴۳ زندانی دیگر نیز با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

در نشست شورای قضایی استان نیز که با حضور خلیل‌الهی، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی برگزار شد، استقلال مالی ستاد دیه استان با تکیه بر مشارکت خیرین مردمی، به‌عنوان یک الگوی موفق ملی مورد تقدیر قرار گرفت.

یازدهمین سفر استانی رئیس سازمان زندان‌ها همچنین شامل بازدید از زندان شهرستان مرند بود. در این بازدید ضمن بررسی روند اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، فاز دوم ندامتگاه مرند با هدف ارتقای سرانه فضای نگهداری افتتاح شد. در حاشیه این برنامه نیز با پرداخت ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از سوی ستاد دیه و خیرین نیک‌اندیش، هفت تن از مددجویان این زندانی آزادی خود را بازیافتند. نوب غربی این شهر بوده است.