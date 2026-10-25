ارتش اسرائیل مدعی ترور دو فرد مرتبط با حماس در حملات جداگانه به غزه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد در دو حمله هوایی جداگانه در نوار غزه، دو فرد مرتبط با جنبش مقاومت اسلامی حماس را ترور کرده است؛ افرادی که به ادعای ارتش رژیم صهیونیستی، در انتقال منابع مالی به شاخه نظامی حماس نقش داشته‌اند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مدعی شد علاء ابراهیم نمر عرشی و کرم ریاض حسن ابوبطیحان، در دو عملیات جداگانه در نوار غزه هدف قرار گرفته‌اند.

بر اساس این بیانیه، علاء ابراهیم نمر عرشی روز چهارشنبه گذشته در عملیاتی در شهر غزه هدف حمله قرار گرفت. ارتش اسرائیل مدعی شد وی فرمانده یک هسته در شاخه نظامی حماس بوده است.

این بیانیه همچنین مدعی شد کرم ریاض حسن ابوبطیحان در حمله هوایی روز سه‌شنبه گذشته در منطقه اردوگاه النصیرات ترور شده است. به ادعای ارتش اسرائیل، وی از اعضای جنبش جهاد اسلامی فلسطین بود و مسئولیت انتقال پول به شاخه نظامی حماس را برعهده داشت.

ارتش اسرائیل در ادامه ادعا کرد این دو نفر در زمینه انتقال منابع مالی فعالیت می‌کردند و طی جنگ، میلیون‌ها شیکل را به شاخه نظامی حماس منتقل کرده‌اند.

منبع: الجزیره