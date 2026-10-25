باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر در تماس تلفنی با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه رایزنی کرد.

فیدان بر تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی که آزادی کشتیرانی و توافقی برای برقراری صلح پایدار در منطقه را تضمین کند، تأکید کرد.

تنگه هرمز یکی از مسیر‌های راهبردی انتقال نفت و گاز در جهان است و حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع پیش از جنگ از این گذرگاه عبور می‌کرد که با حملات علیه ایران و محاصره آمریکا مختل شده است.

منبع: الجزیره