باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - علی نیکزاد درباره وضعیت هواپیما‌هایی که فعالیت آنها متوقف شده است، اظهار کرد: هرچه تعداد هواپیما‌های فعال و ارائه‌دهنده خدمات بیشتر باشد، طبیعتاً وضعیت خدمات‌رسانی بهتر خواهد شد، اما در صنعت هوایی، ایمنی حرف اول را می‌زند و پرواز هواپیما بدون رعایت الزامات ایمنی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه افزود: سازمان هواپیمایی کشوری با مرجع مربوطه مکاتبه کرده است و در صورت موافقت آن مرجع و تأیید شرایط ایمنی، این هواپیما‌ها می‌توانند به چرخه فعالیت بازگردند؛ در غیر این صورت، امکان ادامه پرواز آنها وجود ندارد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه دوران مسئولیت خود در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در آن زمان نیز هواپیمای توپولف را از چرخه پرواز خارج کردیم؛ زیرا با توجه به سوانح رخ‌داده، موضوع در کمیته مربوطه بررسی شد، اما تأییدیه لازم برای ادامه فعالیت آن صادر نشد و ناچار به خارج کردن این هواپیما از مدار پرواز شدیم.