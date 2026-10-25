دستیار رئیس‌جمهور روسیه از آمادگی مسکو برای ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با اوکراین و آمریکا پس از چهارم نوامبر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد مسکو پس از تعطیلات روز وحدت ملی در چهارم نوامبر، آماده ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با اوکراین و آمریکا برای حل‌وفصل بحران اوکراین است؛ این در حالی است که هنوز توافقی برای دیدار دوجانبه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در حاشیه اجلاس اپک حاصل نشده است.

به گزارش خبرگزاری وستی، اوشاکوف روز یکشنبه گفت روسیه پیش‌تر نیز آمادگی خود را برای ادامه مذاکرات پس از انتخابات دومای دولتی اعلام کرده بود، اما به گفته وی، اوکراین مانع پیشرفت این روند شده است.

وی افزود ابوظبی یکی از گزینه‌های مورد بررسی برای میزبانی مذاکرات سه‌جانبه است، اما هنوز تاریخ و ترتیبات نهایی این نشست مشخص نشده است.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه همچنین با اشاره به احتمال حضور پوتین و ترامپ در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در چین، تأکید کرد دیدار دوجانبه دو رئیس‌جمهور هنوز هماهنگ نشده است.

اوشاکوف گفت در صورت حضور هم‌زمان دو رهبر در یک مکان، امکان گفت‌و‌گو‌های کوتاه و دیدار‌های تشریفاتی وجود خواهد داشت.

اجلاس اپک قرار است ۱۸ و ۱۹ نوامبر در شهر شنژن چین برگزار شود. پیش‌تر نیز موضوع احتمال برگزاری دیداری سه‌جانبه میان رهبران روسیه، آمریکا و چین در حاشیه این اجلاس مطرح شده بود.

منبع: بریکینگ دِ نیوز

برچسب ها: دومای روسیه ، پوتین و ترامپ ، مذاکرات صلح اوکراین
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