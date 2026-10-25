رئیس مرکز آمار ایران از نقش محوری کادر آموزشی و دانش‌آموزان در فرآیند سرشماری و ارتقای سواد آماری جامعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- انعقاد تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با مرکز آمار ایران باحضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

گودرزی، رئیس مرکز آمار در این آئین با قدردانی از نقش فعال آموزش و پرورش در ستاد سرشماری، گفت: آموزش و پرورش به دلیل برخورداری از شبکه گسترده و نفوذ در تمامی اقشار، نقش پیشتاز در انتقال مفاهیم آماری و اجرای فرآیندهای سرشماری دارد.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش، افزود:ما معتقدیم برای موفقیت در تولید آمار، باید سرمایه اجتماعی و دانش آماری جامعه را افزایش داد. در این راستا، معلمانی که از نزدیک با فرآیند تولید آمار درگیر می‌شوند و دانش‌آموزانی که از طریق المپیادها و فعالیت‌های تخصصی با علم آمار آشنا می‌شوند، موتور محرک این حرکت بزرگ هستند.

رئیس مرکز آمار تصریح کرد:مرکز آمار آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های ماموریتی و آموزشی برای معلمان اعلام می‌کند تا آن‌ها بتوانند نقش خود را در هدایت دانش‌آموزان و تسهیل فرآیند سرشماری ایفا کنند. هدف ما تبدیل شدن به دستگاهی است که با تکیه بر داده‌های دقیق، مسیر تصمیم‌گیری در کشور را هموار می‌کند.

برچسب ها: معلمان ، آمار ایران
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