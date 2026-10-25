وزیر بهداشت، هدف طرح‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه را پیشگیری «سلامت‌محور» به‌جای «درمان‌محور» عنوان کرد و از تصویب ۵ سند ملی راهبردی در حوزه سلامت و بهداشت جامعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور که به ریاست رئیس‌جمهور پزشکیان برگزار شد، هدف طرح‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه را پیشگیری «سلامت‌محور» به‌جای «درمان‌محور» عنوان کرد و گفت: همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و بویژه استانداران در استان‌های کشور برای اجرای دقیق و موفق برنامه‌ها و مصوبات شورای‌عالی سلامت با هدف تأمین و تضمین سلامت مردم و جامعه ضروری است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار داشت: هدف عمده ما این است که با همکاری همه دستگاه‌ها بتوانیم برنامه‌ها و آموزش‌های مرتبط با سلامت را در جامعه به مردم ارائه دهیم، زیرا معتقدیم سلامت جامعه می‌تواند موجب تقویت سرمایه اجتماعی شود.

در بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور به ریاست رئیس‌جمهور ۵ سند ملی راهبردی در حوزه نظام سلامت و بهداشت جامعه مصوب شد.

سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر، سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی در دوره ۵ ساله ۱۴۰۵ الی ۱۴۱۰، سند راهبرد ملی سلامت و تغییر اقلیم، سند ملی تکامل دوران ابتدای کودکی و سند جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح در نظام سلامت به تصویب اعضای شورا رسید.

گفتنی است؛ بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور روز یکشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۵، به ریاست دکتر پزشکیان و با حضور اعضای این شورا اعم از وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، دادگستری، روسای سازمان حفاظت محیط زیست و استاندارد و سایر اعضای شورا برگزار شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: وزیر بهداشت ، پیشگیری بیماری
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