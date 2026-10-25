کیفرخواست بلاگر هتاک به اتهام اقدام آگاهانه در تایید رژیم صهیونیستی در فضای مجازی، اهانت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی انتشار محتوای توهین‌آمیز و هتاکانه از سوی یک بلاگر اینستاگرامی، با ورود دادسرای تهران برای نامبرده پرونده قضایی تشکیل شد که با انجام تحقیقات کیفرخواست نامبرده صادر شد.

براساس کیفرخواست صادر شده اتهامات این فرد اقدام آگاهانه در تایید رژیم صهیونیستی در فضای مجازی، اهانت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق سیاه نمایی و حمایت از خاندان منحوس پهلوی است. 

با صدور کیفرخواست، پرونده این بلاگر هتاک برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

برچسب ها: صدور کیفرخواست ، بلاگر
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