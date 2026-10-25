مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان ار محکومیت بیش از ۷ میلیارد ریالی متصدی یک مشاور املاک در رشت به دلیل تخلف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: شعبه هیئت ششم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده مشاور املاک با عناوین تخلف گرانفروشی و عدم اجرای تکالیف واحد‌های صنفی رسیدگی کرد.

او افزود: این شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر احقاق حق شاکی خصوصی متهم را به پرداخت ۷ میلیارد و ۲۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: شعبه رسیدگی کننده از حیث عدم اجرای تکالیف واحد‌های صنفی نیز ۴۰ میلیون ریال به محکومیت اضافه و در مجموع متهم را ۷ میلیارد و ۶۶ میلیون ریال محکوم کرد.

به گفته امینی، گزارش این تخلف را بازرسان صنعت معدن تجارت پس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

منبع: روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی