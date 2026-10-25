باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جلسه هفتگی پایش طرح‌های حمایتی مسکن، که یکشنبه ۳ آبان با حضور معاونان حوزه مسکن، مدیران کل ستادی و استانی، مسئولان و مدیران بانک مسکن، بنیاد مسکن برگزار شد، بر ضرورت تدقیق اطلاعات مربوط به اراضی تأمین‌شده، زمین‌های آماده و اراضی دارای قابلیت آماده‌سازی و تخصیص به متقاضیان واجد شرایط تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف اراضی تأمین‌شده و متقاضیان واجد شرایط، اظهار کرد: با تدقیق اطلاعات مربوط به اراضی و متقاضیان، باید زمینه آغاز فرایند جدید واگذاری زمین نیز در شهر‌های دارای ظرفیت با اولویت شهر‌های کوچک و میانی فراهم شود؛ فرایندی که مشابه برنامه واگذاری اراضی در روستا‌ها خواهد بود که در ماه‌های اخیر آغاز و فرآیند ثبت‌نام برای این اراضی انجام شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اولویت واگذاری زمین باید به متقاضیان واجد شرایط در صف انتظار طرح‌های حمایتی مسکن اختصاص یابد، افزود: پس از تعیین تکلیف این متقاضیان، امکان برنامه‌ریزی برای واگذاری زمین به سایر متقاضیان واجد شرایط نیز فراهم خواهد شد. ضمن آنکه با ادامه روند الحاق اراضی به محدوده شهرها، برنامه تامین و تخصیص زمین به متقاضیان واجد شرایط با شناسایی‌های جدید و آماده‌سازی اراضی ادامه خواهد یافت.

صادق تصریح کرد: لازم است حداکثر تا یک ماه آینده، اطلاعات اراضی و متقاضیان واجد شرایط در شهر‌های دارای ظرفیت با دقت بررسی و نهایی شود تا فرایند تخصیص بر مبنای اطلاعات دقیق و با اولویت‌بندی مشخص انجام گیرد.

تأمین زمین برای بیش از ۶۳ هزار واحد مسکن ایثارگران از سال ۱۴۰۳

در بخش دیگری از جلسه هفتگی پایش طرح‌های حمایتی مسکن، مهدی امیدی، نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور پیگیری مسکن ایثارگران، گزارشی از آخرین وضعیت تأمین زمین و مسکن برای ایثارگران مشمول ماده ۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ارائه کرد.

امیدی با اشاره به تدقیق و شفاف‌سازی آمار مربوط به متقاضیان و مشمولان مسکن ایثارگران در ۱۸ ماه اخیر، اظهار کرد: پس از سال‌ها و دهه‌ها ابهام در آمار و اطلاعات این حوزه، وضعیت متقاضیان و مشمولان با دقت بیشتری بررسی و مشخص شده است که در مجموع ۱۹۷ هزار متقاضی مشمول در حوزه مسکن ایثارگران وجود دارد.

وی افزود: از این تعداد، ۱۰۷ هزار نفر در دهک‌های درآمدی یک تا سه قرار دارند و می‌توانند مشمول تسهیلات حمایتی متناسب با دهک‌های درآمدی نیز باشند.

نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور پیگیری مسکن ایثارگران، با اشاره به چالش‌های تأمین مسکن برای ایثارگران گفت: برخی از مشمولان در واگذاری‌های پیشین زمین دریافت کرده‌اند، اما به دلیل محدودیت‌های مالی نتوانسته‌اند ساخت‌وساز کنند و در مواردی زمین واگذارشده را فروخته‌اند. از سوی دیگر، در بسیاری از کلان‌شهر‌ها امکان تأمین زمین برای همه متقاضیان وجود ندارد، در حالی که برخی از این افراد اعلام کرده‌اند که آمادگی دارند در روستا‌های زادگاه خود زمین دریافت کنند.

امیدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک سال و نیم اخیر در حوزه تأمین زمین و آماده‌سازی اراضی برای ایثارگران تصریح کرد: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، برای بیش از ۶۳ هزار واحد از مجموع نیاز‌های شناسایی‌شده مسکن ایثارگران، تأمین زمین و مسکن انجام شده است. از این تعداد، حدود ۲۰ هزار واحد به متقاضیان تخصیص یافته و برای حدود ۶ هزار متقاضی نیز واگذاری زمین صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با مساعدت‌های وزارت راه و شهرسازی در زمینه الحاق اراضی و تخصیص زمین، سرعت تأمین زمین برای ایثارگران در ۱۸ ماه اخیر، در مقایسه با دوره‌های پیشین، حدود ۴.۵ برابر افزایش یافته است.

پیشنهاد‌های رفع موانع تأمین مسکن ایثارگران

امیدی در ادامه، پیشنهاد‌هایی را برای رفع موانع و محدودیت‌های تأمین مسکن ایثارگران مطرح کرد.

به گفته وی، در شهر‌هایی که امکان تخصیص مستقیم زمین وجود ندارد، می‌توان با اختصاص سهمی از پروژه‌های حمایتی مسکن و طرح‌های مسکن در دست اجرا به مشمولان ایثارگر، بخشی از نیاز این گروه را تأمین کرد. ساماندهی متقاضیان در شهر‌ها و روستا‌های مجاور، تسهیل الحاق اراضی به محدوده شهر‌ها و رفع موانع مربوط به زمین‌های دارای مشکل نیز از دیگر راهکار‌های پیشنهادی است.

امیدی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی تسهیلات کم‌بهره در چارچوب تکالیف قانونی، پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت از محل وجوه اداره‌شده برای توانمندسازی جامعه هدف و اختصاص تسهیلات ساخت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ایثارگران تأکید کرد.

وی افزود: بهره‌مندی ایثارگران واجد شرایط از تسهیلات حمایتی ویژه دهک‌های درآمدی یک تا چهار نیز می‌تواند در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت مسکن مؤثر باشد.

بر اساس برآورد‌های ارائه‌شده در جلسه، اجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران به حدود ۵/۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

تأکید وزیر راه و شهرسازی بر اولویت تأمین زمین برای ایثارگران

در ادامه این جلسه، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف وضعیت مسکن ایثارگران اظهار کرد: با شرایط مطلوب در این حوزه فاصله زیادی داریم و باید برای رفع مشکلات این گروه، اقدامات مؤثرتری انجام شود.

وی با اشاره به وضعیت مالی بخش قابل‌توجهی از متقاضیان مسکن ایثارگران، بر ضرورت تدوین پیشنهاد‌های حمایتی ویژه برای تأمین مالی ساخت مسکن تأکید کرد و خواستار بررسی امکان بهره‌مندی هم‌زمان ایثارگران واجد شرایط از تسهیلات ساخت مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران و تسهیلات حمایتی دهک‌های درآمدی یک تا چهار شد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: با استفاده از این تسهیلات باید امکان تأمین بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن برای ایثارگران کم‌درآمد فراهم شود تا محدودیت‌های مالی، مانع خانه‌دار شدن آنان نشود.

صادق همچنین بر ضرورت گفت‌و‌گو با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سایر نهاد‌های حمایتی برای جلب مشارکت و همراهی آنان در رفع مشکلات مسکن ایثارگران تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از ایثارگران نیازمند مسکن در دهک‌های درآمدی پایین، به‌ویژه دهک‌های یک تا سه، قرار دارند، این موضوع را قابل‌تأمل دانست و تصریح کرد: تأمین مسکن ایثارگران به اهتمام ویژه نیاز دارد و باید در کنار سایر مأموریت‌های وزارتخانه، با جدیت و اولویت دنبال شود.

وزیر راه و شهرسازی در پایان بر ضرورت قرار گرفتن تأمین زمین برای ایثارگران در اولویت برنامه‌های مربوط به مسکن تأکید کرد و خواستار پیگیری راهکار‌های اجرایی و تأمین منابع مورد نیاز برای به نتیجه رساندن این مأموریت شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی