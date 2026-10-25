باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد سرپرست وزارت نفت گفت: آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، روز سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵، مواضع جمهوری اسلامی ایران را در اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز مطرح خواهند کرد.

وی درباره اهمیت حضور رئیس‌جمهور در این اجلاس خاطرنشان کرد: با حضور آقای پزشکیان در این اجلاس، سطح همکاری جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشور‌های صادرکننده گاز گسترده‌تر و دستیابی به توافقات آسان‌تر می‌شود.

سرپرست وزارت نفت اظهار داشت: هیأت جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس به تبیین ابعاد جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی و گزارشی از آسیب‌ها به زیرساخت‌های حوزه نفت و انرژی ایران ارائه و بر لزوم همکاری و هم‌پوشانی کشور‌های صادرکننده گاز تأکید خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: کشور بزرگ ایران با وجود مشکلات فرارو پس از تجاوز دشمنان، پابرجا، زنده و قوی است و ما با اراده محکم، مشکلاتی که متجاوزان برای کشور ما ایجاد کردند را به سرعت حل خواهیم کرد.

بورد که روز دوشنبه ریاست هیأت ایرانی در بیست‌وهشتمین نشست وزیران کشور‌های صادرکننده گاز را برعهده خواهد داشت، گفت: در این اجلاس، ضمن ارائه گزارشی از روند بازسازی تأسیسات آسیب دیده، آمار تولید گاز ایران که رقم بالایی را نشان می‌دهد به اطلاع اعضای این مجمع خواهیم رساند.

توافق انتقال گاز روسیه به ایران تقریباً نهایی شده است

سرپرست وزارت نفت در پاسخ به پرسشی درباره روند همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه انرژی، به دیدار رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس بین‌المللی در ترکمنستان اشاره کرد و گفت: توافقات کلی در این دیدار درباره انتقال گاز انجام شده است.

وی افزود: هم‌اکنون مراحل فنی کار در حال انجام است و می‌توان گفت که توافق انتقال گاز تقریباً نهایی شده است.

بورد با اشاره به بررسی‌های فنی کارشناسان روس درباره مسیر انتقال گاز در قلمروی جمهوری آذربایجان گفت: امیدواریم که بتوانیم بزودی از این مسیر شاهد انتقال گاز به کشورمان باشیم.

وی خاطرنشان کرد که همکاری‌ها در حوزه انرژی با روسیه به حوزه گاز محدود نیست و مشارکت‌های مختلفی بین دو کشور وجود دارد و از آن جمله می‌توان به توسعه چهار میدان بزرگ نفتی ایران اشاره کرد که پیشرفت نسبتاً خوبی نیز دارا است.

سرپرست وزارت نفت گفت: جمهوری اسلامی ایران به دنبال توسعه همکاری‌ها با روسیه از جمله در حوزه نفت و گاز است.

به گزارش ایرنا، سرپرست وزارت نفت روز یکشنبه به‌منظور همراهی رئیس‌جمهور در هشتمین نشست سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) و شرکت در بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز وارد مسکو شد.

سرپرست وزارت نفت قرار است فردا (دوشنبه/ چهارم آبان)، یک روز پیش از برگزاری هشتمین نشست سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، در بیست‌وهشتمین نشست وزیران این مجمع، مواضع کشورمان را اعلام و با برخی مقامات شرکت‌کننده دیدار کند.

امروز (یکشنبه) نشست فوق‌العاده هیات اجرایی (Executive Board) مجمع کشور‌های صادرکننده گاز نیز به ریاست سید علی‌محمد موسوی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت و نشست هیأت عالی‌رتبه (Ad hoc) این مجمع برگزار می‌شود. بررسی و نهایی‌سازی اسناد اصلی، از جمله بیانیه پایانی نشست سران، از برنامه‌های این نشست‌ها است.

مجمع کشور‌های صادرکننده گاز فرصتی بین‌دولتی برای گفت‌و‌گو و هماهنگی میان کشور‌های تولیدکننده و صادرکننده گاز طبیعی است.

نشست‌های سران و وزیران این مجمع با هدف تبادل دیدگاه‌ها درباره تحولات بازار‌های گاز، چشم‌انداز عرضه و تقاضا، امنیت انرژی و جایگاه گاز طبیعی در ترکیب انرژی جهان برگزار می‌شود.

همکاری در زمینه توسعه بازار گاز طبیعی، بررسی روند‌های صنعت گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) و ارزیابی نیاز‌های سرمایه‌گذاری برای پاسخ‌گویی به تقاضای آینده نیز از موضوع‌های مورد توجه این مجمع است.

نشست سران کشور‌های عضو مجمع کشور‌های صادرکننده گاز هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، نخستین نشست سران این مجمع در سال ۲۰۱۱ در دوحه قطر برگزار شد و پس از آن، مسکو در سال ۲۰۱۳، تهران در سال ۲۰۱۵، سانتاکروز بولیوی در سال ۲۰۱۷، مالابو گینه استوایی در سال ۲۰۱۹، دوحه در سال ۲۰۲۲ و الجزیره در سال ۲۰۲۴ میزبان دوره‌های بعدی این نشست بودند.

این مجمع همچنین از زمان تأسیس تاکنون ۲۷ نشست در سطح وزیران برگزار کرده است. الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا ۱۲ عضو اصلی این مجمع هستند. آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز کشور‌های ناظر آن هستند.

بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، کشور‌های عضو درمجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات گاز جهان را در اختیار دارند.

سهم این کشور‌ها از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده نیز حدود ۴۷ درصد برآورد شده است.