معاون وزیر آموزش و پرورش گفت که تعامل این وزارتخانه با مرکز آمار ایران یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای برنامه‌ریزی مؤثر و پیش‌بینی نیازهای آینده نظام آموزشی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - فرهادی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش  در جمع خبرنگاران در حاشیه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با مرکز آمار ایران گفت: امیدواریم با اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، تبادل داده‌ها و همکاری میان دو دستگاه، به‌ویژه در حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع که مسئولیت آمار آموزش و پرورش را برعهده دارد، تقویت شود. همچنین جزئیات این تفاهم‌نامه در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.

وی آمار دقیق را زیربنای تصمیم‌گیری درست و مؤثر دانست و افزود: اگر در تصمیم‌گیری‌ها از داده‌های متقن برخوردار نباشیم، مانند آن است که در تاریکی حرکت می‌کنیم. برنامه‌ریزی برای آینده آموزش و پرورش نیز بدون پیش‌بینی روند جمعیت و شمار دانش‌آموزان ممکن نیست.

فرهادی با بیان اینکه پراکندگی جمعیت دانش‌آموزی در مناطق مختلف تغییر می‌کند، ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها و مناطق که پیش‌تر دانش‌آموزان زیادی داشتند، اکنون شمار دانش‌آموزان کاهش یافته و حتی بعضی مدارس خالی مانده‌اند؛ در مقابل، جمعیت دانش‌آموزی برخی مناطق نسبت به سال گذشته ۲ تا ۳ هزار نفر افزایش پیدا می‌کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: ساخت مدرسه به‌تنهایی پاسخگوی افزایش ناگهانی جمعیت دانش‌آموزی نیست؛ باید دست‌کم سه تا چهار سال پیش از وقوع چنین تغییراتی، آن را پیش‌بینی کرد تا امکان تأمین فضای آموزشی و برنامه‌ریزی مناسب فراهم شود. همکاری با مرکز آمار می‌تواند به تحقق این پیش‌بینی‌ها کمک کند.

وی با اشاره به گستردگی جامعه مرتبط با آموزش و پرورش اظهار کرد: این وزارتخانه بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز، بیش از ۱۲۵ هزار مدرسه دولتی و غیردولتی و حدود چهار هزار مدرسه ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه دارد. همچنین اولیای دانش‌آموزان و کارکنان این مجموعه، دامنه تعامل آموزش و پرورش با جامعه را گسترده‌تر می‌کنند.

فرهادی تأکید کرد: اگر نتوانیم با اتکا به آمار دقیق، وضعیت آینده جمعیت دانش‌آموزی و نیازهای آموزشی را پیش‌بینی کنیم، برنامه‌ریزی دقیق نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. امیدواریم همکاری با مرکز آمار ایران، زمینه استفاده مؤثرتر از داده‌ها و ارتقای سواد آماری را فراهم کند. 

برچسب ها: آمار ایران ، نفوس ومسکن
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