باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز مبادله، واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش، دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها، قابلیت استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی خرید از درگاه ملی مجوز‌های کشور و مطابقت با شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران از شروط شرکت در این جلسه حراجی است.

گروه‌های مجاز خرید شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده و سکو‌های برخط طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر هستند.

خریداران حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند.