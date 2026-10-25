مرکز مبادله ایران روز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه، میزبان یکصد و پنجاه و نهمین حراج شمش طلا خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز مبادله، واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش، دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها، قابلیت استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی خرید از درگاه ملی مجوز‌های کشور و مطابقت با شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران از شروط شرکت در این جلسه حراجی است.

گروه‌های مجاز خرید شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده و سکو‌های برخط طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر هستند.

خریداران حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند.

برچسب ها: مرکز مبادله ، طلا
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