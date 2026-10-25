دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز در ورزشگاه شهدای قدس آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان رفت.  

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس 

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی، دانیال ایری، مجید عیدی، مهدی تیکدری‌نژاد، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمد‌مهدی محبی، تیوی بیفوما، پوریاشهرآبادی و علی علیپور

سرمربی: مهدی تارتار 

ترکیب تیم فوتبال فولاد خوزستان 

حامد لک، آرش اکبرزاده، آرمان اکوان، قاسم لطیفی، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، امین ساعدی، امید حامدی‌فر، فرشاد احمدزاده، وحید امیری و احسان محروقی

سرمربی: حمید مطهری 

دقایق حساس بازی 

نیمه اول

بازی با سوت داور آغاز شد‌.

دقیقه ۸: ارسال ضربه ایستگاهی خدابنده‌لو را مدافع فولاد به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۰: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را حامد لک با مشت از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۵: شوت علیپور را حامد لک به کرنر فرستاد و مانع گلزنی بازیکن پرسپولیس شد.

دقیقه ۱۸: لطیفی‌فر به جای خدابنده لو بازیکن مصدوم وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۱۹: شهرآبادی در محوطه جریمه فولاد سرنگون شد، اما داور تشخیص داد که بازیکن پرسپولیس تمارض کرده و یک کارت زرد به شهرآبادی داد.

دقیقه ۲۷: ضربه کرنر تیکدری نژاد با ضربه سر دانیال ایری به بیرون از دروازه فولاد رفت و گل نشد.

دقیقه ۳۶: ارسال بی دقت تیکدری نژاد بدون برخورد به بازیکنی در محوطه جریمه فولاد به اوت رفت.

دقیقه ۳۹: شوت محبی به بالای دروازه فولاد رفت و گل نشد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال فولاد خوزستان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
لیگ برتر فوتبال؛
ماموریت پرسپولیس برای فاصله گرفتن از رقبا/ کار آسان سپاهان مقابل قعرنشین لیگ
مجمع عمومی سالیانه پرسپولیس به تعویق افتاد + عکس
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر فولاد خوزستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نارضایتی سهراب از دفاع راست استقلال؛ خرید جدید در نیم‌فصل در راه است؟
ماموریت پرسپولیس برای فاصله گرفتن از رقبا/ کار آسان سپاهان مقابل قعرنشین لیگ
علی تاجرنیا برکنار شد!
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر فولاد خوزستان
۳ کشتی گیر ایران در روز دوم رقابت‌های قهرمانی جهان به نیمه نهایی رسیدند
پیمانکار چمن آزادی: زمین برای بهره‌برداری به ۱۲ هفته زمان نیاز دارد+فیلم
کارشکنی امارات مانع اعزام جودوکاران ایران شد
سکان مدیریت استقلال به مصطفی متدین سپرده شد
واکنش فدراسیون تنیس ایران به کارشکنی کویت؛ میزبانی را به کشوری بدهید که توانایی صدور روادید را داشته باشد
ثابت‌قدم: بازسازی ورزشگاه آزادی با وجود تعطیلی‌ها و شرایط جنگی ادامه دارد+ فیلم
آخرین اخبار
پرسپولیس ۰-۰ فولاد خوزستان/ گزارش زنده بازی
کارشکنی امارات مانع اعزام جودوکاران ایران شد
سکان مدیریت استقلال به مصطفی متدین سپرده شد
۳ کشتی گیر ایران در روز دوم رقابت‌های قهرمانی جهان به نیمه نهایی رسیدند
پیمانکار چمن آزادی: زمین برای بهره‌برداری به ۱۲ هفته زمان نیاز دارد+فیلم
توضیح وزارت ورزش و جوانان درباره برگزاری نمایشگاه فیتکس در تهران
با کمیته مسئولیت اجتماعی فدراسیون فوتبال از جرایم جایگزین تا اجرای طرح «پس از سوت پایان»
مسابقات پارکور قهرمانی کشور برترین‌های خود را شناخت
علی تاجرنیا برکنار شد!
واکنش فدراسیون تنیس ایران به کارشکنی کویت؛ میزبانی را به کشوری بدهید که توانایی صدور روادید را داشته باشد
ثابت‌قدم: بازسازی ورزشگاه آزادی با وجود تعطیلی‌ها و شرایط جنگی ادامه دارد+ فیلم
نارضایتی سهراب از دفاع راست استقلال؛ خرید جدید در نیم‌فصل در راه است؟
ماموریت پرسپولیس برای فاصله گرفتن از رقبا/ کار آسان سپاهان مقابل قعرنشین لیگ
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر فولاد خوزستان
بوکس جوانان جهان/ مدال مصباحی قطعی شد
سفر مستقیم تراکتور به امارات برای دیدار با العین
دورتموند به صدرجدول رفت
مجمع عمومی سالیانه پرسپولیس به تعویق افتاد + عکس
چلسی ۰ - ۲ تاتنهام/ برد ارزشمند اسپرز در استمفوردبریج + فیلم
واکنش فدراسیون تنیس ایران به کارشکنی کویت در عدم صدور روادید برای ملی پوشان پدل
آرسنال ۲ - ۰ اورتون/ توپچی‌ها به سیتیزن‌ها رسیدند + فیلم
احمدی، احمدی وفا و فرخی فینالیست شدند
کشتی‌فرنگی قهرمانی جهان؛ فرخی سومین فینالیست ایران
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ صعود دو سبک وزن ایران به فینال
تارتار: تقابل پرسپولیس و فولاد همیشه جذاب و تماشایی بوده است
قهرمانی بانوان تنیس ایران در بیلی‌جین‌کینگ کاپ و صعود به گروه ۲ آسیا و اقیانوسیه
بازیکنان فولاد باید ذهن برنده‌خواه در بازی‌های بزرگ داشته باشند
استون ویلا ۲ - ۱ منچسترسیتی/ نیکولاس جکسون اولین شکست سیتیزن‌ها را رقم زد + فیلم