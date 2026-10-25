باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان رفت.
پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی، دانیال ایری، مجید عیدی، مهدی تیکدرینژاد، پویا پورعلی، محمد خدابندهلو، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، پوریاشهرآبادی و علی علیپور
سرمربی: مهدی تارتار
حامد لک، آرش اکبرزاده، آرمان اکوان، قاسم لطیفی، ابوالفضل رزاقپور، ساسان انصاری، امین ساعدی، امید حامدیفر، فرشاد احمدزاده، وحید امیری و احسان محروقی
سرمربی: حمید مطهری
نیمه اول
بازی با سوت داور آغاز شد.
دقیقه ۸: ارسال ضربه ایستگاهی خدابندهلو را مدافع فولاد به کرنر فرستاد.
دقیقه ۱۰: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را حامد لک با مشت از محوطه جریمه دور کرد.
دقیقه ۱۵: شوت علیپور را حامد لک به کرنر فرستاد و مانع گلزنی بازیکن پرسپولیس شد.
دقیقه ۱۸: لطیفیفر به جای خدابنده لو بازیکن مصدوم وارد زمین مسابقه شد.
دقیقه ۱۹: شهرآبادی در محوطه جریمه فولاد سرنگون شد، اما داور تشخیص داد که بازیکن پرسپولیس تمارض کرده و یک کارت زرد به شهرآبادی داد.
دقیقه ۲۷: ضربه کرنر تیکدری نژاد با ضربه سر دانیال ایری به بیرون از دروازه فولاد رفت و گل نشد.
دقیقه ۳۶: ارسال بی دقت تیکدری نژاد بدون برخورد به بازیکنی در محوطه جریمه فولاد به اوت رفت.
دقیقه ۳۹: شوت محبی به بالای دروازه فولاد رفت و گل نشد.