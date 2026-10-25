باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان رفت.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی، دانیال ایری، مجید عیدی، مهدی تیکدری‌نژاد، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمد‌مهدی محبی، تیوی بیفوما، پوریاشهرآبادی و علی علیپور

سرمربی: مهدی تارتار

ترکیب تیم فوتبال فولاد خوزستان

حامد لک، آرش اکبرزاده، آرمان اکوان، قاسم لطیفی، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، امین ساعدی، امید حامدی‌فر، فرشاد احمدزاده، وحید امیری و احسان محروقی

سرمربی: حمید مطهری

دقایق حساس بازی

نیمه اول

بازی با سوت داور آغاز شد‌.

دقیقه ۸: ارسال ضربه ایستگاهی خدابنده‌لو را مدافع فولاد به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۰: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را حامد لک با مشت از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۵: شوت علیپور را حامد لک به کرنر فرستاد و مانع گلزنی بازیکن پرسپولیس شد.

دقیقه ۱۸: لطیفی‌فر به جای خدابنده لو بازیکن مصدوم وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۱۹: شهرآبادی در محوطه جریمه فولاد سرنگون شد، اما داور تشخیص داد که بازیکن پرسپولیس تمارض کرده و یک کارت زرد به شهرآبادی داد.

دقیقه ۲۷: ضربه کرنر تیکدری نژاد با ضربه سر دانیال ایری به بیرون از دروازه فولاد رفت و گل نشد.

دقیقه ۳۶: ارسال بی دقت تیکدری نژاد بدون برخورد به بازیکنی در محوطه جریمه فولاد به اوت رفت.

دقیقه ۳۹: شوت محبی به بالای دروازه فولاد رفت و گل نشد.