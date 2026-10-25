باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال، امروز از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان رفت.

فولادی‌ها در این بازی با گل وحیدی امیری، شاگردان تارتار را در خانه یک بر صفر شکست دادند.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی، دانیال ایری، مجید عیدی، مهدی تیکدری‌نژاد، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمد‌مهدی محبی، تیوی بیفوما، پوریاشهرآبادی و علی علیپور

سرمربی: مهدی تارتار

ترکیب تیم فوتبال فولاد خوزستان

حامد لک، آرش اکبرزاده، آرمان اکوان، قاسم لطیفی، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، امین ساعدی، امید حامدی‌فر، فرشاد احمدزاده، وحید امیری و احسان محروقی

سرمربی: حمید مطهری

دقایق حساس بازی

نیمه اول

بازی با سوت داور آغاز شد‌.

دقیقه ۸: ارسال ضربه ایستگاهی خدابنده‌لو را مدافع فولاد به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۰: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را حامد لک با مشت از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۵: شوت علیپور را حامد لک به کرنر فرستاد و مانع گلزنی بازیکن پرسپولیس شد.

دقیقه ۱۸: لطیفی‌فر به جای خدابنده لو بازیکن مصدوم وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۱۹: شهرآبادی در محوطه جریمه فولاد سرنگون شد، اما داور تشخیص داد که بازیکن پرسپولیس تمارض کرده و یک کارت زرد به شهرآبادی داد.

دقیقه ۲۷: ضربه کرنر تیکدری نژاد با ضربه سر دانیال ایری به بیرون از دروازه فولاد رفت و گل نشد.

دقیقه ۳۶: ارسال بی دقت تیکدری نژاد بدون برخورد به بازیکنی در محوطه جریمه فولاد به اوت رفت.

دقیقه ۳۹: شوت محبی به بالای دروازه فولاد رفت و گل نشد.

دقیقه ۴۱: داور مسابقه در ابتدا ضربه کرنر به نفع پرسپولیس گرفت، اما بعد با مشورت با VAR نظر خود را برگرداند و ضربه شروع مجدد به نفع فولاد گرفت.

نیمه دوم

دقیقه ۴۵: جلالی به جای شهرآبادی وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۵۹: پرتاب بلند اوت وحید امیری را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۶۰: ارسال ضربه کرنر رزاق‌پور را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۶۵: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را مدافع فولاد از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۶۷: سرگیف و صادقی به جای بیفوما و تیکدری نژاد وارد زمین مسابقه شدند.

دقیقه ۷۰: ارسال بازیکن فولاد را عیدی از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۷۱: سرگیف موقعیت تک به تک را از دست داد و ضربه اش را به بالای دروازه فولاد زد.

دقیقه ۷۵: محسن خلیلی به علت اعتراض به نحوه قضاوت عرب براقی کارت قرمز گرفت و اخراج شد.

دقیقه ۷۸: زارع به جای کنعانی زادگان وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۸۰: ارسال ضربه ایستگاهی جلالی را مدافع فولاد از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۸۵: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن پرسپولیس را حامد لک مهار کرد.

دقیقه ۸۶: امیری با ضربه‌ای دیدنی گل اول فولاد را به ثمر رساند.

دقیقه ۹۰+۲: ضربه صادقی را حامد لک در اختیار گرفت.

دقیقه ۹۰+۴: ارسال بازیکن پرسپولیس را حامد لک مهار کرد.

در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع فولاد خوزستان به پایان رسید.