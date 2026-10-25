توقف ثبت سفارش واردات خودرو از محل بند (ر) تبصره ١ قانون بودجه ۱۴۰۴ از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - توقف ثبت سفارش واردات خودرو از محل بند (ر) تبصره ١ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است: با توجه به دستور ۲۸ مهر ١٤٠٥ ریاست کل این سازمان مبنی بر توقف ویرایش ثبت سفارش‌های واردات خودرو بند (ر) تبصره (١) قانون بودجه سال ١٤٠٤ نسبت به توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش‌های خودرو‌های مذکور از محل بند فوق در سامانه جامع تجارت اقدام مقتضی به عمل آورند.

ضمنا ثبت سفارش‌هایی که دارای تامین ارز هستند به اندازه تامین ارز پرونده بدون تغییر ارزش، تعداد، شناسه و کد تعرفه، امکان ادامه فرآیند داشته باشند.

منبع: سازمان توسعه تجارت

برچسب ها: واردات خودرو ، سازمان توسعه تجارت
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