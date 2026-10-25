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راز جریان آب در باغ‌ها و خانه‌های ایرانی + فیلم

در باغ‌ها و خانه‌های ایرانی، آب تنها عنصری برای زیبایی نبود؛ حرکت حساب‌شده آن به ایجاد صدایی پیوسته، نظم فضایی و آرامش محیط کمک می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معماران ایرانی با طراحی جوی‌ها، نهرها و آبراه‌ها، آب را در مسیرهایی مشخص به حرکت درمی‌آوردند تا صدای آن در بخش‌های مختلف باغ شنیده شود و میان ورودی، محور اصلی و محل نشیمن ارتباط برقرار کند. به این ترتیب، آب جاری نه‌تنها جلوه‌ای بصری، بلکه بخشی از تجربه حضور در فضا بود.

سرعت جریان آب نیز اهمیت داشت؛ حرکت تند می‌توانست آرامش محیط را برهم بزند و جریان بیش از حد کند، از پویایی آن بکاهد. از همین رو، مسیر و سرعت آب با دقت تنظیم می‌شد تا حرکت و صدا در کنار هم، حس تعادل و آسودگی را در فضای معماری ایجاد کنند.

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