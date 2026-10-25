باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ قیصر امیدی اظهار کرد: عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ اخیر، امروز یکشنبه توسط نیرو‌های مسلح در برخی مناطق شهرستان مریوان انجام می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش شهروندان افزود: مردم برای اطلاع از جزئیات، زمان و روند اجرای عملیات، اخبار و اطلاعات تکمیلی را از طریق منابع رسمی و مراجع ذی‌صلاح دنبال کنند.

فرمانده سپاه مریوان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی از مجاری معتبر، از شهروندان خواست از توجه به اخبار تأییدنشده خودداری کنند و اخبار مربوط به این عملیات را از منابع رسمی پیگیری کنند.