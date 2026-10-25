تاوان سنگین جنگ نتانیاهو برای شهرک نشینان صهیونیست + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس ارقام مطرح‌شده در گزارش، هزینه جنگ‌ها برای رژیم اسرائیل از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته و بدهی عمومی این رژیم از حدود ۲۹۰ میلیارد دلار در میانه سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۷۰ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که ممکن است تا پایان سال به ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. هم‌زمان، بودجه نظامی به بیش از ۵۱ میلیارد دلار رسیده و افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۸ درصد، فشار بیشتری بر هزینه‌های زندگی وارد کرده است.

پیامدهای جنگ به کسب‌وکارها و بازار کار نیز رسیده است؛ فراخوان صدها هزار نیروی ذخیره، فعالیت بسیاری از مشاغل را مختل کرده و افزایش هزینه‌های نظامی، منابع در دسترس بخش‌هایی مانند سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی را محدودتر کرده است. در چنین شرایطی، گرانی، بدهی و هزینه‌های روزمره می‌توانند در کنار مسائل امنیتی بر ارزیابی رأی‌دهندگان از عملکرد دولت نتانیاهو اثر بگذارند.