باشگاه خبرنگاران جوان - حاجی‌دلیگانی با انتقاد از بلاتکلیفی در اجرای سیاست‌های افزایش ظرفیت پزشکی اظهار کرد: «وقتی برای تربیت پزشک تصمیم‌گیری و ظرفیت پذیرش تعیین شده است، چرا هر بار که نوبت اجرا می‌رسد، دوباره بحث کمبود زیرساخت و تعویق پذیرش مطرح می‌شود؟ اگر مشکل واقعی وجود دارد، باید برای رفع آن برنامه داشت؛ نه اینکه هر سال اجرای تصمیمات را به چانه‌زنی تازه‌ای گره بزنیم.»

وی افزود: «داوطلبان و خانواده‌هایشان بر اساس ضوابط و ظرفیت‌های اعلام‌شده برنامه‌ریزی می‌کنند. تغییر مسیر پس از اعلام نتایج یا موکول‌کردن ورود پذیرفته‌شدگان به سال‌های آینده، فقط جابه‌جایی یک عدد در جدول نیست؛ با آینده تحصیلی جوانان و اعتماد عمومی به تصمیمات رسمی ارتباط دارد. نمی‌توان از مردم انتظار داشت به قانون و مصوبات پایبند باشند، اما اجرای آنها با هر مانع اجرایی به تعویق بیفتد.»

وزارت بهداشت مستنداتش را منتشر کند

این نماینده مجلس تصریح کرد: «وزارت بهداشت باید به‌صورت شفاف اعلام کند که دقیقاً چه موانعی در مسیر اجرای مصوبات وجود دارد. کدام دانشگاه با کمبود استاد مواجه است؟ چه تعداد تخت آموزشی کم داریم؟ برای جبران این کمبود‌ها چه میزان اعتبار لازم است و چه کسی مسئول تأمین آن است؟»

وی ادامه داد: «اگر محدودیت زیرساختی وجود دارد، باید دانشگاه‌به‌دانشگاه بررسی شود و برای هر مشکل راه‌حل مشخص ارائه شود. نمی‌توان با استناد کلی به کمبود امکانات، درباره آینده هزاران داوطلب تصمیم گرفت. هرگونه پیشنهاد برای کاهش یا تعویق ظرفیت باید مستندات کارشناسی و مبنای قانونی روشن داشته باشد و نسبت آن با مصوبات موجود صریحاً توضیح داده شود.»

چرا از ظرفیت دانشگاه آزاد و دیگر مراکز استفاده نمی‌شود؟

حاجی‌دلیگانی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های کشور برای تربیت پزشک گفت: «وقتی کشور با نیاز فزاینده به خدمات پزشکی روبه‌روست، چرا باید ظرفیت دانشگاه آزاد، سایر دانشگاه‌ها و نهاد‌های انقلابی را بدون بررسی دقیق کنار بگذاریم؟ قرار نیست توسعه آموزش پزشکی بدون ضابطه انجام شود؛ اما اگر یک مرکز با تأمین استاد، تخت آموزشی و استاندارد‌های لازم امکان پذیرش دانشجو دارد، باید سازوکار استفاده از ظرفیت آن روشن باشد.»

اگر اجرای مصوبه متوقف شود، چه کسی پاسخ‌گوی نیاز مردم خواهد بود؟

این نماینده مجلس تأکید کرد: «اگر قرار باشد با وجود مصوبات موجود، هر سال اصل ظرفیت پزشکی دوباره محل مناقشه شود، مجلس باید از ابزار‌های نظارتی خود برای روشن‌شدن مسئولیت دستگاه‌ها استفاده کند. در صورت پیگیری کاهش ظرفیت بدون ارائه مستندات و مجوز قانونی روشن، موضوع تثبیت ظرفیت پزشکی از مسیر قانون‌گذاری در مجلس را نیز دنبال خواهیم کرد.»

حاجی‌دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: «مطالبه ما روشن است: گزارش رسمی اجرای مصوبات منتشر شود، ظرفیت واقعی دانشگاه‌ها مشخص شود، موانع و مسئول رفع هرکدام اعلام گردد و برای اجرای تصمیمات، جدول زمان‌بندی قابل نظارت ارائه شود. اگر کمبود زیرساخت داریم، باید آن را برطرف کنیم؛ نه اینکه هزینه ضعف برنامه‌ریزی را از فرصت تحصیل جوانان و دسترسی مردم به پزشک بگیریم. مردم حق دارند بدانند چرا قانونی که برای رفع نیاز کشور تصویب شده، در مرحله اجرا با درخواست تعویق روبه‌رو می‌شود و چه کسی باید درباره آن پاسخ‌گو باشد.»