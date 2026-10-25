باشگاه خبرنگاران جوان - ثریا امین‌رسولی اظهار کرد: در قالب پویش «همه حاضر»، ۷ هزار و ۸۰۰ بسته آموزشی با مشارکت خیران و نیکوکاران، مراکز مثبت زندگی، بانک‌ها، مؤسسات خیریه، ادارات بهزیستی شهرستان‌ها و بنیاد علوی به‌صورت نقدی و غیرنقدی تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند زیرپوشش بهزیستی استان توزیع شد.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش بخشی از هزینه‌های تحصیلی خانواده‌های کم‌برخوردار، حمایت از تداوم تحصیل دانش‌آموزان، تقویت عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای تحصیل کودکان و نوجوانان جامعه هدف بهزیستی عنوان کرد.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان کردستان افزود: اجرای پویش «همه حاضر» جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همدلی خیران و نهادهای عمومی در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند است و می‌تواند بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های کم‌برخوردار را در تأمین ملزومات تحصیلی فرزندانشان کاهش دهد.

امین‌رسولی با قدردانی از مشارکت خیران، مراکز مثبت زندگی، مؤسسات خیریه، تشکل‌ها، بانک‌ها و بنیاد علوی در اجرای این برنامه حمایتی، خاطرنشان کرد: مشارکت خیران در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت و سلامت روان جامعه هدف بهزیستی نقش مؤثری دارد و حمایت از تحصیل دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاری برای ساختن آینده‌ای بهتر و تقویت فرصت‌های برابر در جامعه است.

منبع:بهزیستی استان