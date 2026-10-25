باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، در جلسه ستاد اعتکاف استان فارس با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی فارس گفت: مؤسسه بیت‌الاحزان با بیش از ۲۰۰ شعبه در کشور، از ظرفیت‌های مهم قرآنی استان به شمار می‌رود که در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت دارد.

او با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری بیست و پنجمین جشنواره جبرئیل امین افزود: پیشنهاد شده است این جشنواره ۱۲ آذرماه با محوریت شیراز برگزار شود و حافظان قرآن از سراسر کشور و شخصیت‌های ملی در آن حضور یابند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه مقدمات برگزاری دوره گذشته این جشنواره نیز فراهم شده بود، گفت: به‌دلیل وقوع جنگ، جشنواره سال گذشته برگزار نشد، اما دبیرخانه آن همچنان فعال است و برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره جدید ادامه دارد.

ولدان همچنین پیشنهاد معرفی شیراز و استان فارس به‌عنوان پایتخت و قطب قرآنی کشور را مطرح کرد و افزود: ایجاد نظام ارزش‌گذاری قرآنی می‌تواند به‌عنوان ابتکاری در سطح کشور مطرح شود. این پیشنهاد قرار است در جلسه شورای عالی قرآن استان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

اعتکاف؛ فرصتی برای تقویت زیست مؤمنانه

او در ادامه با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر احیای سنت اعتکاف گفت: ایشان با طرح معادله «۳ مساوی است با ۳۶۵» بر تأثیر سه روز اعتکاف در تقویت معنویت انسان برای تمام سال تأکید داشتند؛ فرصتی که می‌تواند زمینه‌ساز استمرار یک زیست مؤمنانه در زندگی افراد باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به رشد ۳۰ درصدی اعتکاف در استان طی سال گذشته ادامه داد: نوجوانان و جوانان بیشترین سهم را در جمعیت معتکفان داشتند و برنامه‌های اعتکاف با تنوع بیشتری در گروه‌های مختلف برگزار شد.

ولدان با اشاره به توسعه اعتکاف‌های تخصصی در فارس افزود: اعتکاف‌های معلم و شاگردی، پدر و پسری و مادر و دختری، در کنار برنامه‌های ویژه گروه‌هایی مانند مشاوران و معلمان، از جمله طرح‌های اجراشده در سال گذشته بود. امسال نیز برگزاری اعتکاف‌های ویژه جدید در دستور کار قرار دارد.

او ادامه داد: سال گذشته پیش‌بینی اولیه حضور ۶۰ هزار دانش‌آموز در مراسم اعتکاف انجام شده بود، اما در نهایت ۷۶ هزار دانش‌آموز در این برنامه معنوی شرکت کردند که نشان‌دهنده استقبال چشمگیر دانش‌آموزان از این سنت دینی است.

اختصاص اعتبار برای حمایت از اعتکاف در کلان‌شهر شیراز و صدرا

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین از پیگیری حمایت‌های مالی برای برگزاری مراسم اعتکاف خبر داد و گفت: در نشست‌های برگزارشده با مسئولان شهرداری و شورای شهر، ۱۲ میلیارد تومان برای شهر شیراز و پنج میلیارد تومان برای شهر صدرا اختصاص یافته است.

ولدان با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های این حوزه تأکید کرد: تشکیل شورای راهبری اعتکاف استان و پیشبرد برنامه‌ها با مشارکت مردم، از محور‌های مورد توجه در ادامه فعالیت‌های اعتکاف فارس خواهد بود.

منبع: تبیلغات اسلامی فارس